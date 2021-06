Cine este Ana Bene, finalistă „Burlacul” 2021. Are 35 de ani și o poveste de viață impresionantă

„Pentru mine, trandafirul nu înseamnă doar o floare, ci o intenție, un sentiment”, a spus Andi Constantin.

În timpul unui single date, Andi și Ana au parte de momente unice: „Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare.

Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine”, povestește Ana Bene.

Întrebată de Burlac ce a schimbat la viață de a ajuns să fie împlinită, Ana a început să își spună povestea vieții. Tânăra a fost greu încercată de soartă și a trecut prin cel mai mare obstacol: cancerul.

Andi, impresionat de povestea de viață a Anei

„Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, în același timp și frica produsă de acea boală.

Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac!

Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dă o siguranță de sine”, a mărturisit Andi, potrivit A1.ro.

Citeşte şi:

Cauza oficială a unui incident grav cu o aeronavă TAROM: discuții „nerelevante” în carlingă. Urmarea?

40% dintre paturile din spitalele de stat au dispărut în ultimii 30 de ani. Ce guvern a tăiat cel mai mult

Profesor condamnat la închisoare pentru că lua mită de la studenți. „Nu mă așteptam să fie bani în acele plicuri”

PARTENERI - GSP.RO „Ce chirurg poate să facă asta?!” » Incredibil cum arăta această femeia înainte

Playtech.ro Milionarul în euro care își face cumpărăturile la Kaufland România, cel mai ieftin supermarket dintre toate. Ce caută disperat

Observatornews.ro Mama găsită moartă în casă, la Constanța, lângă fiul ei spânzurat, ar fi făcut infarct. Băiatul a lăsat un ultim mesaj pe Facebook: ”Jocul s-a sfârșit!”

HOROSCOP Horoscop 25 iunie 2021. Peștii își vor pune mai multe întrebări și vor găsi și răspunsurile cele mai bune

Știrileprotv.ro Jandarmerița din Vatra Dornei care a omorât un bărbat nevinovat cu sprayul lacrimogen, condamnată cu suspendare

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă