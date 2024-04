Un val de controverse s-a iscat pe rețelele de socializare, după ce Liviu Moroiu nu a fost ales pentru echipe la „Chefi la cuțite”. Concurentul a refuzat cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, iar acum susține că gestul său a fost înțeles greșit de către jurați.

„A fost o experiență frumoasă. Păcat că gestul meu a fost greșit înțeles și drumul s-a oprit la bootcamp. Accept decizia, dar nu sunt de acord. Mai aveam multe de demonstrat. Păcat. Îi urez mult succes prietenului meu Andrea Recaldin care va merge mai departe în echipe și tuturor celorlalți concurenți”, a scris Liviu Moroiu pe una dintre rețelele de socializare.

Cine este Liviu Moroiu

Printre concurenții care au venit să își demonstreze priceperea în materie de gătit s-a numărat și Liviu Moroiu, în vârstă de 33 de ani. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a decis să gătească o rețetă de homar.

„Am ales să vin cu ceva extravagant”, a zis concurentul la Antena 1. „În 2013 am decis să plec la Londra, nu puteam să lucrez cu acte în regulă, așa că a trebuit să încep la negru, în afara Londrei. Acolo a fost partea profesională, acolo cunoști profesioniști. Am crescut, am ajuns ca ajutor de bucătar.

M-am adaptat, am învățat, am evoluat și am devenit Sous Chef la restaurantul de seafood din Covent Garden, unde am lucrat”, a zis concurentul la testimonial.

„Am plecat de mic din țară de la vârsta de 16 ani. Am plecat în Italia, la mama mea, acolo unde am început bucătăria”, a spus concurentul, povestind apoi ce altă experiență mai are.

Despre el s-a aflat că este românul care a gătit în echipa celui mai bun chef din Asia. Fiind primul bucătar indian cu două stele Michelin, Gaggan Anand a influențat puternic gastronomia Thailandei, iar Liviu Moroiu este concurentul care a avut privilegiul să învețe din secretele lui chiar în restaurantul acestuia din Bangkok.

În prezent, Liviu are un business de private dining în Amsterdam, orașul din care a venit la București pentru a participa la competiția „Chefi la cuțite”.

Liviu Moroiu a refuzat cuțitul de aur la „Chefi la cuțite”

După ce l-au „fiert”, chefii i-au dat patru cuțite și niște felicitări sincere. Chef Ștefan Popescu a decis să îi ofere cuțitul de aur, însă ceea ce a urmat a fost complet neașteptat. Concurentul a refuzat, spunând că dorește să intre în echipa lui chef Richard Abou Zaki.

„Determinarea era destul de mare pentru chef Richard și aleg să fac parte din echipa lui”, a zis el.

Astfel, tânărul a primit un cuțit simplu, pentru bootcamp, în ediția 5 a emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 13.

Jurații Chefi la cuțite și-au format echipele cu care intră în confruntările sezonului 13

Astfel, în urma selecției finale, echipa lui Chef Orlando, reprezentat de culoarea verde mentă, este formată din: Mihai Dragomir (cuțitul de aur al lui Chef Popescu), Alexandru Săbădeanu (cuțitul de aur al lui Chef Orlando), Tania Găman, Lucica Susanu, Bogdan Năstase, Alexandra Veber și Varză (Daiel Ilie).

„Au cu toții un vibe extraordinar, simt că mi-am format o echipă competitivă, pregătită pentru victorie. Este mai mult decât un vis împlinit să lupt cu ei la Chefi la cuțite”, a declarat Chef Zaharia.

Concurenții care alcătuiesc echipa lui Chef Alexandru Sautner, reprezentată de tunicile galbene, sunt: Mădălin Dumitru (cuțitul de aur), Vlad Niculici (Mr. Cheesecake), Iulia Maria Creangă, Ancuța Pop, Nicoleta Sima (Raisa), Gabriela Lucuțar, Cătălin Țociu.

„Când am făcut aceste alegeri, am cântărit cu experiența pe care o am. Eu știu care sunt avantajele unei echipe formate și cu oameni la început de drum sau în diverse etape de formare – iar eu asta mi-am dorit. Pe de altă parte, am așteptări mari de la cuțitul meu de aur, care are, într-adevăr, un parcurs impresionant. Este o mare presiune pe umerii lui, dar eu simt că o poate duce”, a spus Chef Sautner.

Echipa lui Chef Richard Abou Zaki, reprezentată de culoarea roz, îi are în componență pe: Lăcrămioara Pintilie (cuțitul de aur), Antonio Ștefănescu, Claudia Sauliuc, Andrea Recaldin, Geanina Crăciun, Arun Dumitru Vasile și Adnana Mihaela Irimia.

„Sunt tare mândru de echipa pe care mi-am făcut-o. Vreau să mergem împreună spre victorie. Este prima mea echipă de la Chefi la cuțite, iar prima echipă nu se uită niciodată!”, a declarat Chef Richard.

