Zâmbetul nu a părăsit-o pe Maria nici în momentul în care și-a auzit numele rostit de Daniel Pavel, prezentatorul show-ului, indicând-o ca fiind concurentul pentru care această competiție devine doar amintire. Maria a dovedit un psihic de fier, fair play, îndemânare și sportivitate și a fost apreciată atât de concurenți, cât și de cei de acasă pentru toate aceste calități.

„Mă simt liniștită, nu a fost ușor nimic din ce am trăit aici, simt că nu mai am multe cuvinte pe care aș putea să le spun, pentru că am vorbit pe tot parcursul acestei competiții și am spus tot ceea ce aveam de spus; tot ce pot să mai fac în momentul ăsta este să mulțumesc. În primul rând, să le mulțumesc colegilor pentru că au fost ca o familie pentru mine, cu bune și cu rele. (…) Plec cu zâmbetul pe buze. A fost cea mai tare experiență din viața mea”, a spus Maria înainte de a părăsi competiția.

Câștigătorul Survivor România se anunță în această seară

După jumătate de an în care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul în Republica Dominicană, alături de concurenții extraordinari aflați în competiție, în această seară, „Survivor România” ajunge la final. La start, înainte de fluierul finalei, au rămas trei sportivi care au dovedit că merită să fie câștigători: Marius, Zannidache și Andrei. Însă doar unul dintre ei va fi și deținătorul trofeului Survivor România 2021.

Foști concurenți din acest sezon vin să salute câștigătorul Survivor 2021

Foști concurenți ai acestui sezon „Survivor România”, Faimoși și Războinici, vor fi în Republica Dominicană în această seară, pentru a fi alături de colegii lor în momentele decisive, iar Consiliul care va da Marele Câștigător se va desfășura live.

foto: Kanal D

PARTENERI - GSP.RO Metoda șocantă prin care o femeie și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Gata, l-am prins!” Ce greșise bărbatul

Playtech.ro BOMBĂ! Fulgy A BĂTUT azi un jurnalist! Momente șocante: 'Îmi tremură mâinile'

Observatornews.ro Locuitorii dintr-un sat din Timiş, inventivi şi economi: Şi-au scos piscinele în faţa caselor şi le-au umplut cu apă de la cişmeaua publică

HOROSCOP Horoscop 10 iulie 2021. Vărsătorii se consideră oropsiți de soartă din cauza unor probleme de sănătate

Știrileprotv.ro Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în imagini rare din vacanță, în Palma de Mallorca

Telekomsport O actriţă cunoscută a murit după ce s-a aruncat de la etajul 22. Mesajul sfâşietor găsit asupra sa şi ce a surprins camera de supraveghere

PUBLICITATE (Publicitate) Suporterii români continuă aventura din Maldive