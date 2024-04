Omar Arnaout, cunoscut pentru talentul său muzical, împărtășește acum o bucurie imensă din viața sa și anunțat recent că a devenit tată pentru prima dată. Partenera sa, Miruna Diaconescu, a adus pe lume un băiețel, aducând o mare fericire în familia lor.

Evenimentul fericit a avut loc vineri, 5 aprilie, iar Omar Arnaout și Miruna au împărtășit vestea cu fanii lor printr-o fotografie emoționantă postată pe pagina personală de Instagram a artistului.

„A venit! Dumnezeu e Mare! Milos! Mulțumesc Doamne!”, a fost mesajul scris de Omar Arnaout pe Instagram.

Cuplul a reușit să păstreze secretul bucuriei lor timp de opt luni, surprinzându-și plăcut comunitatea de fani din mediul online atunci când au dezvăluit că vor deveni părinți. Anunțul despre sarcină a fost un moment surpriză, iar acum, sosirea micuțului a adus și mai multă emoție și fericire în viața lor.

„Laudat fie Bunul Dumnezeu pentru aceasta binecuvantare pe care am tot asteptat-o. 8 luni au trecut tinand acest dar pentru noi… astazi insa, stiti si voi! 8 luni de emotii puternice si iubire cum n-am mai simtit vreodata! Dragul nostru baiețel, abia asteptam sa te cunoastem! Semnat, mami si tati”, a scris Omar cu aproximativ o lună în urmă, pe Instagram.

Miruna Diaconescu și Omar Arnaout formează un cuplu puternic și unit, iar acum că au devenit părinți, se pregătesc să înceapă o nouă și minunată călătorie în rolul de mamă și tată. Fanii le-au transmis cele mai sincere felicitări și urări de bine în această etapă minunată a vieții lor.

Omar Arnaout este primul câștigător al emisiunii „Next Star”

Omar Arnaout avea doar 12 ani când a urcat pe scena de la „Next Star” și a impresionat cu vocea lui. Talentul l-a dus pe cele mai înalte culmi, astfel încât a câștigat primul sezon al emisiunii prezentate de Dan Negru, premiul fiindu-i înmânat chiar de Gheorghe Hagi.

Anii au trecut, iar Omar Arnaout a continuat să facă ce-i place mai mult: muzică. A lansat mai multe melodii, unele și sub îndrumarea lui Alex Velea alături de care lucrează și acum.

„Alex Velea scrie pentru mine de doi ani de zile. M-a luat și în echipa lui, ca să scriu și eu alături de el pentru alți oameni. Eu îl iubesc din suflet. E un om care mă ia lângă el și mă lasă să văd ce face. E foarte deschis și ne consideră pe mine și pe colegii mei familia lui. De la el am învățat să rabd foarte mult. E un om care are o răbdare excepțională. Cea mai mare calitate pe care o are este că iubește să facă muzică bună pentru alți oameni”, a spus câștigătorul „Next Star” la Antena Stars, conform fanatik.ro.

De când face muzică, artistul nu se poate lăuda cu mari câștiguri. Totuși, el a avut o cântare în străinătate care i-a adus mulți bani. „Eu bani mulți n-am făcut din piesele astea. Banii se fac din cântări, că te sună lumea. În total, în cariera mea, cel mai mult am câștigat în Qatar, la 16 ani. S-a nimerit să mă duc într-o țară cu oameni plin de bani și am plecat de acolo cu 10.000 de euro cash”, a dezvăluit Omar Arnaout.

