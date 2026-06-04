Dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM

Proiectul vizează dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică și este finanțat prin Instrumentul european SAFE.

Precizările au venit „în contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la contractul în valoare de 196.000.000 de euro, finanțat prin Instrumentul european «Acțiunea pentru securitatea Europei» (SAFE) și având ca obiect dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinate securității cibernetice”.

SRI a explicat că utilizarea instrumentelor europene pentru investiții în capacitățile industriale de apărare, inclusiv prin programul SAFE, este una dintre direcțiile stabilite prin Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

„În considerarea competențelor sale legale în domeniul securității cibernetice menționate anterior, SRI are un rol principal în dezvoltarea componentei dedicate securității cibernetice și inteligenței artificiale, pentru proiectele instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, în cadrul programului SAFE – Security Action for Europe”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Totodată, SRI a precizat că întregul program SAFE este coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, iar selecția furnizorilor s-a fundamentat pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ.

„Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilită prin OUG nr. 62/2025 (…) Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a arătat SRI.

Inițierea procedurilor de atribuire, aprobată de Parlament

Instituția precizează că proiectul se derulează conform Planului de investiții în industria de apărare a României, aprobat de CSAT, care include și sumele alocate fiecărei instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională cu atribuții în cadrul planului SAFE.

„În acest cadru, Serviciul Român de Informații are calitatea de autoritate contractantă și beneficiar al proiectului, rolul instituției constând în implementarea contractului ulterior parcurgerii etapelor de selecție și validare prevăzute de lege”, a precizat instituția.

SRI a susținut că decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea legislației aplicabile programului SAFE, a regulamentului european care instituie Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei”, a OUG nr. 62/2025 și a legislației privind achizițiile publice în domeniile apărării și securității.

Serviciul a adăugat că, pentru inițierea procedurilor de atribuire, a obținut aprobarea Parlamentului prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.

SRI a arătat că platforma este necesară pentru întărirea capacității României de a răspunde la atacuri cibernetice, „într-un context de amenințări în creștere”. Proiectul urmează să fie realizat integral pe teritoriul României, ceea ce, potrivit instituției, va contribui la „dezvoltarea competențelor tehnologice autohtone”.

Proiectul va fi implementat etapizat, pe o perioadă de patru ani, și trebuie respectată clauza potrivit căreia „cel puțin 65% din companiile implicate în proiect să fie de pe teritoriul UE”, arată SRI.

Acord-cadru semnat cu SRI

Digi România a anunțat că acordul-cadru de 196 de milioane de euro, pentru un proiect AI finanțat în cadrul programului SAFE de apărare, a fost semnat cu Serviciul Român de Informații (SRI). Informația apare în raportul pe care compania l-a transmis BVB miercuri seara.

Știrea că Digi Communications, operator telecom listat la Bursa de Valori București (BVB) din 2017, urmează să dezvolte o platformă de securitate cibernetică integrată a apărut de ieri, dar nu se știa care este partenerul instituțional al companiei.

„Acord-cadru încheiat de filiala din România a Societății (…). Societatea informează piața că Digi România S.A., filiala din România a Societății, a semnat cu Serviciul Român de Informații (SRI) un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM specializate în domeniul securității cibernetice, derulat prin programul SAFE /Readiness 2030”, se arată în raportul Digi transmis miercuri seara Bursei de Valori București (BVB).

Contractul, atribuit în cadrul programului paneuropean SAFE, este evaluat la 196 de milioane de euro și va fi implementat integral în România.



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