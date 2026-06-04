„Din respect, vom sta de vorbă cu premierul desemnat”

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a spus liderul USR.

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o astăzi, 4 iunie, Parlamentului. Din acest moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări: „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”.

Astăzi, 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Acum, consilierul său prezidențial are la dispoziție 10 zile pentru a negocia susținerea politică necesară și pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere







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