La doar două zile după ce a fost eliminat, după ce a mâncat mai multe mese, Cătălin Zmărăndescu și-a făcut curaj și s-a urcat pe cântar. Când a plecat din România la „Survivor” 2022, el avea aproximativ 114 kilograme. Sportivul a avut un șoc când s-a urcat pe cântar, are mai puțin de 90 de kilograme.

„89 de kilograme am, frate! Și am venit cu 114. Doamne, nu cred”, a reacționat sportivul, după care a mai completat: „Cântarul nu minte. M-am cântărit abia astăzi după ce două zile am mâncat ca spartul. Că așa este după Survivor România, doar la Pro TV”.

VEZI GALERIA FOTO

Pe contul lui de Instagram Cătălin Zmărăndescu a arătat și dovada, a postat clipul în care se urcă pe cântar, în care se poate vedea câte kilograme are exact: 89,2.

Declarațiile lui Cătălin Zmărăndescu după ce a fost eliminat de la „Survivor România”

„Asta e, mă întorc acasă, la familia mea. De când a început competiția asta am fost singur. Am rămas același om, doar că am devenit mai răbdător și mai înțelegător. Nu o să uit prea ușor această experiență, mi-o voi aduce aminte și le-o voi povesti copiilor, nepoților. Baftă, faimoși! Baftă, războinici!

Am învățat aici că prieteniile se nasc în timp, în ani. Am încredere în oameni, e un defect de-ale mele. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. Cu siguranță, Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a spus sportivul la Pro TV.

