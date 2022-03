Publicul a ales! TJ Miles, Mari Fica și Cătălin Zmărăndescu au fost cei trei nominalizați de săptămâna aceasta pentru a părăsi concursul difuzat pe PRO TV. Din păcate, ultimul dintre ei a primit cele mai puține voturi. Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat, spre surprinderea tuturor, mai ales a colegilor lui de echipă.

Imediat după ce a auzit că el e eliminat, sportivul a făcut câteva declarații, vizibil emoționat și dezamăgit. „Asta e, mă întorc acasă, la familia mea. De când a început competiția asta am fost singur. Am rămas același om, doar că am devenit mai răbdător și mai înțelegător. Nu o să uit prea ușor această experiență, mi-o voi aduce aminte și le-o voi povesti copiilor, nepoților. Baftă, faimoși! Baftă, războinici!

Am învățat aici că prieteniile se nasc în timp, în ani de zile. Am încredere în oameni, e un defect de-ale mele. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. Cu siguranță Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a fost reacția lui Cătălin Zmărăndescu.

Câți bani ar fi câștigat Cătălin Zmărăndescu la „Survivor România” 2022

Sportivul a petrecut în Republica Dominicană 10 săptămâni. Conform playtech.ro, el era plătit cu 4.500 de euro pe săptămână, fiind cel mai bine remunerat concurent. Astfel, Cătălin Zmărăndescu ar fi plecat de la „Survivor România” 2022 cu 45.000 de euro.

Ce Faimoși au rămas la „Survivor România” 2022

După eliminarea lui Cătălin Zmărăndescu, în echipa Faimoșilor au mai rămas CRBL, Marian Drăgulescu, TJ Miles, Elena Chiriac, Laura Giurcanu și Mari Fica.

