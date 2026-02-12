„Merg înainte cu cele șapte apartamente de la mare, șase de trei stele la Năvodari și unul de lux la Mamaia Nord. Am păstrat tarifele de anul trecut și deja am rezervări. Aproape în fiecare zi fac una-două rezervări pentru vară. La mine se întâmplă că prin martie-aprilie nu mai am nici un apartament liber. Nu am timp să mă ocup vara de rezervări și atunci fac postări încă din primăvară tocmai ca să le ocup.

Îmi merge bine cu turismul. Tot am zis că mă dezvolt, vreau să fac un hotel sau o pensiune. Mă gândeam: ori să cumpăr din doi în doi ani câte un apartament nou (să fac vreo 15-20 de apartamente în total), ori să strâng bani, să împrumut sau să accesez niște fonduri europene să-mi fac un hotel.

Pentru că merge atât de bine, iar eu vara mă văd nevoit să refuz zeci de familii. Mă sună oamenii prin iunie-iulie-august și eu le spun că nu mai am”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click!

Tarifele percepute de solist anul acesta la garsonierele de Năvodari sunt aceleași de anul trecut: lunile aprilie, mai și iunie -250 lei pe noapte, lunile iulie și august -350 lei pe noapte, iar pentru luna septembrie-250 lei pe noapte.

Zilele trecute, Mihai Trăistariu a publicat un clip pe contul de socializare, unde a vorbit despre un accident petrecut la Năvodari.

„Strada D 25 e un pericol public ! Alo, Primăria?! Poate faceți ceva să arate decent! Eu, unul, m-am săturat să semnez în fiecare an aceeași hârtie prin care rugăm autoritățile s-o asfalteze din nou.

Aceeași poveste de șase ani încoace. Toarnă un strat de asfalt subțire doar ca să ne scoată ochii. Și, în trei luni, gropile revin. Și mai mari. Și mai periculoase! România e țara gropilor!”, a spus Traistariu care a filmat accidentul și l-a distribuit pe rețelele de socializare.

