Cât costă biletele la Nibiru 2026. Se deschide cea mai mare destinație de distracție din Europa

Proiectul este unul de amploare și promite o experiență estetică și muzicală vastă, incluzând concerte, zone de relaxare și restaurante.

Prețul biletelor în stațiunea NIBIRU Costinești pentru sezonul 2026 pornește de la 50 RON pentru evenimentele de o zi și ajunge până la 2499 RON-5000 RON pentru abonamentul complet de tip Bundle. Tarifele variază în funcție de festivalul sau petrecerea selectată din program.

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Iată care sunt festivalurile de la Nibiru 2026 care se desfășoară în perioada 16 iulie – 30 august

NIBIRU (Abonament Bundle): Costă 2499 RON-5000 RON și oferă acces nelimitat la toate festivalurile din stațiune în perioada 16 iulie – 30 august 2026.

K-Pop Days (1 – 2 august): Biletele pornesc de la 454.99 RON.

Galaxia Festival (16 – 19 iulie): Prețul pornește de la 254 RON.

Retrograde Festival (30 august): Biletele sunt disponibile de la 154 RON.

ROCK DAYS (7 – 8 august): Intrarea pornește de la 134.99 RON.

STARDUST (15 august): Prețurile încep de la 119 RON.

Beach, Please! Party (4 august): Biletele costă de la 105.99 RON.

Family Fest (3 – 4 august): Accesul pornește de la cel mai mic tarif, de 50 RON.

Nibiru este cea mai mare destinație de entertainment din Europa — un întreg univers de muzică, distracție și experiențe, de la apus până în zori. Un ecosistem privat de entertainment, gândit ca un oraș sezonier care prinde viață în fiecare vară.

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