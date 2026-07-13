Cum s-a produs fenomenul care a golit plaja din Hendaye în câteva minute

Episodul s-a produs în contextul valului de căldură record care afectează Franța. După temperaturi foarte ridicate înregistrate în interiorul țării, aerul rece și umed de deasupra Atlanticului a pătruns rapid spre coastă.

Météo : impressionnant coupe de Galerne ce soir sur les plages du Pays basque, avec de fortes rafales de vent et une chute brutale des températures. À Hendaye, la température a chuté de près de 10°C en 10 minutes.pic.twitter.com/h9vFFd0TGL — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 12, 2026

Diferența mare de temperatură dintre uscatul încins și aerul oceanic a creat condițiile perfecte pentru apariția galernei. Frontul rece a avansat cu viteză, fiind însoțit de rafale puternice de vânt care au ridicat nisipul și au redus vizibilitatea pe plajă. În doar câteva minute, atmosfera s-a schimbat complet, iar temperatura a coborât cu mai bine de 15 grade Celsius.

În imaginile distribuite online se vede cum oamenii încearcă să-și adune prosoapele, umbrelele și bagajele, în timp ce nisipul este purtat de vânt, iar cerul se întunecă rapid.

Ce este galerna

Galerna este un fenomen meteorologic caracteristic coastei nordice a Spaniei și sud-vestului Franței, în zona Golfului Biscaya, explică Weather Atlas. Ea apare, de regulă, în timpul verii, după perioade cu temperaturi foarte ridicate. Aerul rece și umed din Oceanul Atlantic pătrunde brusc spre țărm și împinge masa de aer foarte cald acumulată deasupra uscatului. Rezultatul este o schimbare extrem de rapidă și violentă a vremii. În doar câteva minute pot apărea:

Ce este galerna, fenomenul meteo rar, dar violent. Imagine generată cu AI

rafale foarte puternice de vânt;

scăderi bruște ale temperaturii, de 10-15 grade sau chiar mai mult;

valuri înalte;

nori denși și reducerea vizibilității din cauza nisipului sau a prafului.

Din acest motiv, galerna este monitorizată atent de serviciile meteorologice și de autoritățile maritime din regiune.

De ce este galerna considerată periculoasă

Pericolul nu vine neapărat din intensitatea absolută a vântului, ci din viteza cu care se produce schimbarea. O plajă aglomerată poate trece de la o zi însorită și foarte caldă la condiții aproape de furtună în doar câteva minute. Turiștii sunt surprinși, umbrelele și alte obiecte ușoare pot fi luate de vânt, iar pe mare condițiile pentru ambarcațiuni se pot deteriora foarte rapid.

Din acest motiv, navigatorii din Golful Biscaya cunosc de secole galerna și încearcă să ajungă la adăpost imediat ce apar primele semne ale fenomenului.

Galerna, un fenomen rar întâlnit în alte regiuni ale Europei

Deși fronturile reci apar în multe zone ale continentului, galerna este asociată aproape exclusiv litoralului Golfului Biscaya, unde configurația reliefului și diferențele mari dintre temperatura uscatului și cea a Atlanticului favorizează apariția acestui tip de episod meteorologic.

Meteorologii spun că astfel de fenomene sunt mai probabile în perioadele de caniculă intensă, când contrastul dintre aerul foarte fierbinte și masele de aer rece oceanic devine foarte mare. În aceste condiții, schimbarea vremii poate avea loc aproape instantaneu, exact cum s-a întâmplat pe plaja din Hendaye

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