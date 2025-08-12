Ieri, Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez. Cuplul și-a anunțat logodna pe 11 august, după opt ani de relație, printr-o postare pe Instagram care a devenit virală datorită diamantului uriaș.

Inelul spectaculos al Georginei Rodriguez

Experții în bijuterii au fost rapid fascinați de dimensiunile impresionante ale inelului. Tobias Kormind, director la o casă de bijuterii din Londra, estimează că piatra centrală ovală ar putea avea aproximativ 35 de carate, fiind flancată de două pietre laterale de câte un carat fiecare. El compară inelul cu celebrul diamant Taylor-Burton și îi atribuie o valoare de până la 5 milioane de dolari.

Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la altă casă de bijuterii, descrie bijuteria ca fiind „extraordinară”. Ea crede că diamantul central are între 15 și 20 de carate și este probabil de o calitate excepțională. Taylor adaugă: „Dacă diamantul este natural și de calitate excepțională în gama de culori D-F, cu claritate fără cusur sau aproape fără cusur, valoarea sa ar putea depăși cu ușurință 2 milioane de dolari”.

Julia Chafe, creatoare de conținut specializată în bijuterii, a discutat despre inel într-un video postat pe rețelele sociale. Ea estimează că valoarea bijuteriei ar putea ajunge la 3 milioane de dolari. „Dacă există ceva ce știm despre Georgina, este că nu se joacă”, a comentat Chafe, conform People.com.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Georgina a mai postat imagini cu un inel

Georgina Rodriguez, născută în Argentina, a mai postat imagini cu un inel, dar niciunul dintre ei nu confirmase oficial o cerere în căsătorie. Ronaldo, care și-a sărbătorit recent cea de-a 40-a aniversare, spusese anterior că nu a cerut-o în căsătorie pentru că momentul nu este „tocmai potrivit”.

„Îi spun mereu: «Când va fi acel clic». Ca tot ce ține de viața noastră, și ea știe la ce mă refer. Poate fi peste un an, peste șase luni sau peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”.

În reality show-ul ei de pe Netflix, „I Am Georgina”, tânăra de 31 de ani a spus că prietenii ei sunt mereu curioși despre planurile cuplului fericit. „Ei tot glumesc despre nuntă. «Când e nunta?». De când a apărut melodia lui Jennifer Lopez, El Anillo (n.r.: Inelul), au început să mi-o cânte. Ei bine, asta nu depinde de mine”, a spus aceasta.

Ronaldo a făcut adesea referire la Georgina ca la „soția” lui. În decembrie, la Premiile Globe Soccer din 2024, din Dubai, el a spus: „E o mare plăcere să câștig acest trofeu. Cel mai mare fiu al meu e aici, soția mea Georgina e aici”.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

La începutul acestui an, când a sărbătorit ziua de naștere a Georginei, Ronaldo a postat pe rețelele de socializare: „Pentru mama, partenera, prietena, soția mea… la mulți ani, iubire. Lumina ta ne luminează și iubirea ta ne cuprinde.”

Cei doi s-au întâlnit într-un magazin Gucci în 2016

Cristiano Ronaldo a recunoscut că a fost dragoste la prima vedere. „Ea e o persoană fantastică. Da, este dragoste adevărată. Da, a fost ca o magie când ne-am întâlnit prima oară. Gio face parte din mine. Mă ajută foarte mult”, a spus el într-un interviu pentru Piers Morgan în 2019.

„Desigur că sunt îndrăgostit de ea. Ea este mama copiilor mei. Sunt atât de pasionat de ea. E prietena mea, vorbim. Îi deschid inima. Ea și-a deschis inima pentru mine. Ea e cea mai mare dragoste a vieții mele…”.

Împreună au o familie numeroasă, care include gemenii Eva Maria și Mateo, fiica Alana, fiica Bella și fiul Cristiano Jr. din relația anterioară a lui Ronaldo. În aprilie 2022, cuplul a anunțat cu tristețe decesul fratelui geamăn al Bellei, Ángel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE