Georgina a confirmat logodna

Georgina Rodriguez a confirmat logodna cu superstarul fotbalului, Cristiano Ronaldo, printr-o postare pe rețelele de socializare. Cei doi sunt împreună de aproape zece ani, după ce s-au îndrăgostit instantaneu.

Au doi copii împreună, iar Rodriguez este mama vitregă pentru ceilalți trei copii ai lui Ronaldo. Întrebările despre când vor face pasul spre căsătorie au fost mereu prezente, iar bărbatul de 40 de ani a făcut în sfârșit propunerea.

Alături de o fotografie cu un inel mare de logondă pe degetul ei, Georgina Rodriguez a scris: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”.

Georgina a mai postat imagini cu un inel

Georgina Rodriguez, născută în Argentina, a mai postat imagini cu un inel, dar niciunul dintre ei nu confirmase oficial o cerere în căsătorie. Ronaldo, care și-a sărbătorit recent cea de-a 40-a aniversare, spusese anterior că nu a cerut-o în căsătorie pentru că momentul nu este „tocmai potrivit”.

„Îi spun mereu: ‘Când va fi acel click. Ca tot ce ține de viața noastră, și ea știe la ce mă refer. Poate fi peste un an, peste șase luni sau peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”.

În reality show-ul ei de pe Netflix, „I Am Georgina”, tânăra de 31 de ani a spus că prietenii ei sunt mereu curioși despre planurile cuplului fericit.

„Ei tot glumesc despre nuntă. ‘Când e nunta? De când a apărut melodia lui Jennifer Lopez, El Anillo (n.r.: Inelul), au început să mi-o cânte. Ei bine, asta nu depinde de mine”, a spus aceasta.

Ronaldo a făcut adesea referire la Georgina ca la „soția” lui. În decembrie, la Premiile Globe Soccer din 2024, din Dubai, el a spus:

„E o mare plăcere să câștig acest trofeu. Cel mai mare fiu al meu e aici, soția mea Georgina e aici”.

La începutul acestui an, când a sărbătorit ziua de naștere a Georginei, Ronaldo a postat pe rețelele de socializare:

„Pentru mama, partenera, prietena, soția mea… la mulți ani, iubire. Lumina ta ne luminează și iubirea ta ne cuprinde.”

Cei doi s-au întâlnit într-un magazin Gucci în 2016

Ronaldo a recunoscut că a fost dragoste la prima vedere.

„Ea e o persoană fantastică. Da, este dragoste adevărată. Da, a fost ca o magie când ne-am întâlnit prima oară. Gio face parte din mine. Mă ajută foarte mult,” a spus el într-un interviu pentru Piers Morgan în 2019.

„Desigur că sunt îndrăgostit de ea. Ea este mama copiilor mei. Sunt atât de pasionat de ea. E prietena mea, vorbim. Îi deschid inima. Ea și-a deschis inima pentru mine. Ea e cea mai mare dragoste a vieții mele…”.

