În ultimii ani, localitatea Fierbinți a fost des vizitată de telespectatorii serialului, mulți au mers să viziteze satul din județul Ialomița, dar, mai ales, barul lui Bobiță, personajul interpretat de Mihai Bobonete.

Vizitele și interesul pentru Fierbinți au făcut ca în prezent prețurile caselor de acolo să crească, scrie Fanatik. Potrivit unui anunț publicat pe olx.ro, o casă din Fierbinți cu patru camere, verandă și cămară se vinde cu prețul de 50.680 de euro. Suma include și un teren intravilan în localitate, acesta având o suprafață totală de 1.448 metri pătrați.

O altă casă din Fierbinți Târg, tot cu patru camere, este scoasă la vânzare de proprietar cu suma de 74.000 de euro. Locuința e situată în zona centrală a localității.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Ecaterina Ladin și-a luat casă în satul Fierbinți, unde e filmat serialul în care joacă rolul Dalidei

Ecaterina Ladin e cunoscută publicului larg drept Dalida din serialul „Las Fierbinți”, difuzat pe PRO TV. Actrița joacă de aproximativ 10 ani în acest proiect de televiziune și nu s-a plictisit. Într-un interviu pentru revista VIVA!, ea a spus cât de legată e de Fierbinți, satul în care e filmat serialul.

Ecaterina Ladin recunoaște că nu s-a plictisit de rolul ei. „Este extraordinar ceea ce trăim. Dalida rezistă, pentru că e o secretară serioasă. Dalida rezistă, pentru că e o tipă mișto. O iubesc pe Dalida și cred că și personajul mă iubește pe mine. Altfel, nu ne-am fi suportat 20 de sezoane”, a spus actrița care a dezvăluit că și-a cumpărat o casă în satul Fierbinți la îndemnul soacrei sale. Serialul e filmat de ani buni în Fierbinți, în Ialomița.

Recomandări Un etnic român din Odesa povestește pentru Libertatea ce s-a schimbat în capitala maritimă a Ucrainei după 6 luni de război

„Soacra mea a vrut o casă la țară, mai demult. Am auzit că cineva vinde o casă și ea a văzut-o ca pe o oportunitate bună pentru toată familia, mai ales că eu îmi petrec multe luni, pe an, în Fierbinți. Ne bucurăm de tot ce ne oferă locul ăla. Am și plantat ceva răsaduri. Am descoperit că mă relaxează fantastic statul la curte și grădinăritul”, a completat artista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO L-a părăsit pe cel mai fioros oligarh al lui Putin. Șocant cum s-a răzbunat miliardarul. A folosit un excavator

Playtech.ro ȘOC! Vestea momentului despre Cristian Cioacă. HALUCINANT ce se întâmplă cu polițistul care ar fi omorât-o pe Elodia

Observatornews.ro Afacerea cu care două românce, noră şi soacră, au dat lovitura în Italia. Loredana și Beatrice au găsit reţeta succesului: ''Se trăiește foarte bine''

Știrileprotv.ro Un pod de autostradă a fost construit în jurul unei case. De ce a refuzat proprietarul să se mute

FANATIK.RO Minunea pe care Arsenie Boca a săvârșit-o pentru el. A dispărut din celula închisorii și a apărut la înmormântarea mamei sale, la sute de kilometri distanță

Orangesport.ro FOTO | Soţia unui cunoscut arbitru a postat imagini necenzurate. Ce poze a urcat pe net

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2022. Leii nu are rost să se întoarcă din drumul lor, nici măcar de dragul unor persoane care susțin că sunt de partea lor

PUBLICITATE Vodafone și-a diversificat oferta de electronice și electrocasnice smart! Ce găsești acum în magazine