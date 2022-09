Luni de zile a stat pe șantier pentru a se asigura că totul ieșe așa cum trebuie la proiectul său. Dorian Popa a dezvăluit acum cât costă să cumperi o casă construită de el. Valoarea unui astfel de imobil ajunge, în prezent, la 200.000 de euro.

„Casele valorează 200.000 de euro la momentul actual, dar am spus și pe YouTube că în cazul în care euro continuă această cădere istorică, este posibil ca dorința mea să fie aceea ca ale mele imobile să rămână la suma de 1 milion de RON, valoarea a 200.000 de euro atunci când le-am calculat eu la preț business wise”, a spus Dorian Popa pentru Spynews.ro.

„Ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate”

Casele vin complet echipate, iar cei care se vor muta acolo nu vor mai avea grija electrocasnicelor. Dorian Popa nu se gândește prea mult la profit, ci mai mult este încântat de realizarea sa. Cântărețul a recunoscut că a avut unele campanii de publicitate cu anumite firme de construcții, astfel că a reușit să economisească niște bani.

„Ele sunt complet echipate, nu înseamnă porumbei și perle „a la dezvoltatorii clasici”. Nu! Sunt complet echipate în sensul că ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate. Am cei mai tari colaboratori în materie de mobilier și materiale de construcții, motiv pentru care colaborarea mea fiind alături de ei și pe tip de promo am reușit să obțin niște prețuri cu care nu am dorit să-mi maximizez profitul, ci să ofer clienților mei o calitate la un preț cât mai mic posibil. Eu zic că profitul poate să vină în timp, nu trebuie să fim lacomi”, a mai zis Dorian Popa.

„Ele vor avea 120 de mp locuibili”

Casele vândute de vedetă au 120 mp locuibili și 230 mp de curte. Curtea vilelor va avea gazon, însă fără sistem de irigație.

„Ele vor avea 120 de mp locuibili pentru că trebuie să se înscrie în cota de TVA de 5%, terenul propriu zis este de 350 de mp cu tot cu servitute, după cedarea de servitute le rămân 300 de mp, amprenta casei este de 70, deci obiectiv vorbind rămân cu 230 de mp de curte. Curțile înglobează gazon, fără sistem de irigație, sistemul de irigație și-l pot pune singuri dacă doresc clienții mei. Balcoanele, tereasele și trotuarele sunt placate cu ceramică premium, oamenii nu primesc mai nimic la stadiul de beton”, a mai zis Dorian Popa.

„4 din 6 case sunt date deja”

A construit șase vile, iar patru dintre acestea sunt deja vândute. Dorian Popa va preda casele la începutul lunii octombrie. El nu are de gând să se oprească aici cu construcțiile și vrea să dezvolte și mai mult complexul.

„Deși nu le-am dat către vânzare, am câțiva prieteni care au venit prin relații, adică apropiați mie, oameni de încredere, și casele lor sunt deja prioritare, vor fi predate în luna octombrie, 4 case din 6 care sunt date deja, iar celelalte două or să vină și ele din urmă… pe sfârșit de an, cel târziu început de 2023. Primele 6 case vor fi gata, după care dăm drumul la următoarele”, a mai zis Dorian Popa.

Influencerul asigură cumpărătorii că prețurile caselor sale sunt foarte bune pentru ceea ce oferă. Oamenii vor cumpăra locuința deja amenajată pentru a se muta.

„Când oamenii vor conștientiza ce vor primi efectiv în Hatz Residence la suma de doar 200.000 de euro vor înțelege că dacă nu aș fi avut norocul să fiu și influncer, probabil 200.000 de euro ar fi costat doar să le fac. Obiectiv vorbind, imaginează-ți că sunt case care au hotă, cuptor cu microunde, cuptor, aragaz, televizor, mașină de spălat, patru camere mobilate, trei dormitoare și living. Numai asta să mobilezi și să utilezi electrocasnic te costă 50.000-70.000 de euro”, a mai zis artistul pentru sursa mai sus menționată.

