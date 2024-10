Zilele trecute, Dorian Popa a făcut primele declarații despre noua iubită. Artistul a fost surprins de Spynews la un fast-food din București alături de o domnișoară misterioasă care se așază lângă el, precum și un prieten apropiat al său. Vezi imaginile AICI. Tânăra cu care a fost surprins e chiar noua lui iubită, căreia nu i-a făcut publică identitatea.

Știrea a fost prezentată și în emisiunea „Follow Us”, care e prezentată de Ilinca Vandici și de Teo Trandafir la Kanal D. Iată discuția pe care cele două au avut-o la Kanal D:

Ilinca Vandici: Dorian Popa are o nouă relație?

Teo Trandafir: Ti-am zis că se vede!

Ilinca Vandici: Aaa bun! Deci și el a recunoscut că se vede!

Teo Trandafir: Da, a recunoscut!

Ilinca Vandici: „La cât timp recunoști că ai o relație?”

Ilinca Vandici: Acum, uite, iarăși altă discuție mega generală, dar super reală până la urmă. La cât timp, noi ca persoane publice, știi că ne recunoaște lumea, ne vede presa, dar eu te întreb. La cât timp recunoști că ai o relație? Pentru că trebuie să fie perioada aia, cum ne-au zis specialiștii, de cunoaștere, corect? Care durează câteva luni de zile. Pe tine te-au prins paparazzi sau te-a filmat cineva pe sub masă, la restaurant, bam-bam și dă la presă și ia 200 de euro!

Teo Trandafir: Ascultă-mă! Atunci lasă-i să te cupleze cu toți că poate unul e real și nimeni nu o să știe care dintre ei a fost.

Ilinca Vandici: Păi te cuplează cu toți și apoi nu se mai apropie nimeni că zice apoi: Aoleuuu, ia uitați-vă, a fost cu tot orașul la cafele, nasol!

Teo Trandafir: Dar ce am dragă? Am hipertensiune arterială după aia, ce? Am onoarea pătată? Nu, poate cămașa, că mai dau pe mine de la etate.

Dorian Popa: „Este adevărat, într-adevăr, mă văd cu domnişoara respectivă”

După ce a fost surprins în oraș cu noua cucerire, Dorian Popa a zis. „Este adevărat, într-adevăr, mă văd cu domnişoara respectivă, dar nu aş vrea să mă arunc deocamdată să fac mai multe declaraţii. Viaţa merge înainte şi eu, ca fiecare, am dreptul să îmi găsesc fericirea”, a declarat Dorian Popa pentru Cancan.

Până la acest moment nu se știe cine e noua iubită a lui Dorian Popa, cei doi nu s-au afișat oficial împreună. În luna noiembrie a anului trecut s-a aflat că Dorian Popa și Claudia Iosif s-au despărțit după 11 ani de relație. Babs a făcut o postare prin care și-a anunțat fanii că ea și celebrul cântăreț s-au despărțit. După multe speculații apărute, vedeta a confirmat separarea.

„Ca să evităm speculații în presă, vă anunț că eu și @eusuntdorian nu mai suntem împreună de o lună. Am ales să mergem pe drumuri separate după o relație de 11 ani!”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe InstaStory. În timp ce ea s-a mutat în propria vilă, Dorian Popa și-a văzut de cariera sa și de nenumăratele proiecte pe care le are.

