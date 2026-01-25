Puțini sunt cei care știu că, dincolo de performanțele remarcabile din tenis, Simona Halep este și o antreprenoare de succes. Fosta campioană a investit masiv în domeniul imobiliar, deținând mai multe pensiuni și hoteluri, iar unul dintre ele îi poartă chiar numele. Situat în Poiana Brașov, hotelul Simonei Halep este considerat un adevărat refugiu montan de lux și dispune de un restaurant premium, care atrage turiștii prin preparatele sale variate. Dar cât costă, de exemplu, un simplu șnițel de pui cu cartofi prăjiți într-un astfel de loc?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

Pe lângă cariera sportivă impresionantă, Simona Halep dovedește că știe să facă mișcări inspirate și în afaceri. Hotelul din Poiana Brașov atrage constant turiști, mai ales în sezonul rece, când stațiunea devine un punct de atracție pentru români și străini deopotrivă. Oaspeții se bucură de peisaje spectaculoase, servicii de patru stele și facilități premium, dar și de tarife pe măsură.

Unitatea de cazare a fost gândită ca un spațiu modern, în care eleganța se îmbină armonios cu confortul. Restaurantul hotelului oferă un meniu divers, ce combină preparate tradiționale românești, opțiuni vegetariene, gustări rafinate și cocktailuri atent alese.

Cât costă un snițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Fiind vorba despre un hotel de 4 stele, nici prețurile la cazare nu sunt tocmai mici. Totuși, la capitolul preparate culinare, există opțiuni pentru mai multe categorii de bugete. De exemplu, un șnițel de pui cu cartofi prăjiți costă 54 de lei. Aproximativ același preț îl au și pulpele de pui la ceaun, servite cu sos de usturoi și mămăliguță. O porție de carne la garniță cu mămăliguță și sos de usturoi ajunge la 65 de lei.

Cele mai accesibile preparate din meniu sunt supele și ciorbele, cu prețuri sub 40 de lei. O supă cremă de dovleac copt cu pere, nuci și crocant aromatizat costă 37 de lei, iar un borș de găină cu tăieței de casă se vinde cu 38 de lei. Nici deserturile nu au prețuri exagerate pentru un restaurant premium: acestea variază între 39 și 55 de lei. „Deliciul ursului” cu miere și fructe de pădure costă 55 de lei, iar tortul de ciocolată este cel mai accesibil desert din meniu, la prețul de 39 de lei.

La polul opus se află preparatele considerate de lux. Un antricot Black Angus cu hribi la tigaie și salvie tempura costă 179 de lei, iar mușchiul de vită cu sos din șapte tipuri de piper, sfeclă coaptă și cartofi cu broccoli gratinat ajunge la 175 de lei. Cotletele de berbecuț cu barot de fistic, cartof zdrobit și piure de mazăre cu mentă sunt disponibile pentru 139 de lei porția.

Astfel, restaurantul hotelului Simonei Halep oferă preparate pentru toate gusturile, de la opțiuni clasice, la prețuri accesibile, până la specialități rafinate, potrivite pentru cei care își doresc o experiență culinară premium într-un cadru montan de poveste.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE