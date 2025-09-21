Proprietatea pune la dispoziție un restaurant, precum și un centru de fitness, o saună și o cadă cu hidromasaj. Proprietatea are club de noapte și room-service. Proprietatea servește un mic dejun tip bufet, continental sau italian.

În luna decembrie, plătești, conform agențiilor de turism, între 975 de lei și 1530 de lei, pe noapte, pentru două persoane, cu mic dejun inclus, potrivit Click.

De asemenea, familia regretatului Răzvan Ciobanu își așteaptă turiștii în pragul sărbătorilor de iarnă. Pensiunea „Ciobănelu”, din Ciungetu, județul Vâlcea, dispune de 23 de camere și de apartamente, dar și de un restaurant cu bucătarie tradițională.

„Dormitoarele au fost decorate chiar de Răzvan, înainte ca primii turiști să se cazeze aici. Au rămas așa, și după ce a părăsit această lume”, ne spunea Elena Ciobanu, mama lui, într-un interviu pentru Click! De Crăciun, pentru 3 nopți de cazare cu masă festivă, o persoană trebuie să scoată din buzunar suma de 1.200 de lei.

Simona Halep și-a achiziționat o casă de 600.000 de euro într-un complex exclusivist de lângă București, scrie Gazeta Sporturilor. Vila are o suprafață de 255,4 metri pătrați, cu trei dormitoare și două băi.

Această investiție a Simonei Halep marchează o nouă etapă în viața sportivei după retragerea sa din tenis. Complexul National Golf & Country Club, situat în Niculești, la nord de Capitală, este locul unde Simona a ales să-și stabilească noua reședință. Ansamblu rezidențial de lux include un club privat de golf, oferind un stil de viață rafinat pentru rezidenții săi.

