Într-un clip postat în mediul online, Dorian spune că problema îl macină de foarte mult timp și că a ajuns într-un punct în care nu mai găsește nicio explicație logică pentru consumul afișat.

„Nu mai știu ce să fac. Sunt în depresie de doi ani jumătate. No joke. Facturile mele de curent sunt în pom, în sensul că plătesc numai 2.000-2.500 RON. Sunt multe spike-uri noaptea, care sunt spike-uri de 5 kW la 3:00 dimineața, 6 kW la 10:30 când eu eram la sală. Nu era nimeni în casă”, a spus Dorian.

Dorian Popa a mai avut probleme în trecut, din cauza unui montaj greșit al contorului. „Atunci aveam facturi mai mari de 3.000, 4.000 RON. Deci, un montaj greșit, o chestie care s-a întâmplat și care a dus la chestia asta. Am un consum lunar de circa 800-900 kW.

Este uriaș de mare în contextul în care nu funcționează pompa de căldură, nu funcționează nici aerele condiționate. Sunt numai lumini LED în toată casa. Odată la câteva luni de zile obosesc să plătesc facturile astea, mă apucă bâzdâcii și mai chem câte o echipă în speranța că poate vom rezolva”, a mai adăugat vloggerul.

Zilele trecute, Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit după o relație de mai bine de doi ani. Evenimentul a avut loc la Buftea, iar la nuntă au participat aproape 120 de invitați.

