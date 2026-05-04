Cele două modele, Aurora Nex LS1 și Aurora Lux, au fost dezvăluite inițial în China în martie, dar nu au fost încă lansate oficial pe piață, scriu cei de la The Verge.

Aurora Nex LS1: smartphone modular sau doar un concept îndrăzneț?

Aurora Nex LS1 atrage atenția prin designul său modular, având un punct de atașare magnetic în locul obișnuit al camerei din spate. Dreame a dezvăluit cinci module care pot fi conectate: o cameră triplă cu un senzor de tip 1-inchi și zoom tele de 115 mm, o cameră de acțiune, un ventilator, un modul de comunicații prin satelit și un „Smart Agent Module”.

Cu toate că telefoanele modulare nu sunt o noutate, acest concept amintește de prototipul prezentat de Tecno la MWC 2026, care însă nu a mai ajuns pe piață.

Dreame sugerează că LS1 va fi un produs real, dar rămâne de văzut dacă va putea susține producția unui astfel de device.

Aurora Lux: luxul exagerat, în 29 de variante

Cel de-al doilea model, Aurora Lux, se remarcă prin designul extravagant care include piele, aur și pietre prețioase. Unele versiuni au chiar un ceas analog integrat în insula camerei.

Dreame susține că există 29 de variante ale acestui model, un număr care ridică semne de întrebare privind capacitatea de producție. Designurile camerei sunt la fel de diverse, unele circulare, altele separate sau dispuse pe o bară similară celei de pe seria Pixel.

În plus, compania a menționat funcții avansate ale camerei, precum un senzor de 200 de megapixeli și tehnologia Lofic HDR, întâlnită anterior doar pe Honor Magic 8 Pro și Xiaomi 17 Ultra. Totuși, nu este clar dacă aceste specificații sunt asociate cu LS1 sau Lux.

Sistemul de operare Aurora AIOS și data de lansare

Ambele telefoane ar urma să ruleze Aurora AIOS, descris de Dreame drept „un sistem de operare propriu, construit pe servicii proactive în loc de răspunsuri pasive”.

De fapt, acesta este o interfață Android personalizată cu funcții AI integrate. Dreame a anunțat că AIOS va fi lansat în a doua jumătate a anului 2026, ceea ce sugerează că smartphone-urile ar putea fi disponibile în aceeași perioadă.

Lansare extravagantă

Evenimentul Next al companiei Dreame nu s-a limitat doar la smartphone-uri.

În cadrul prezentării, au fost dezvăluite și alte produse futuriste, precum o mașină electrică cu propulsie de rachetă, un robot pentru spălătorie și un televizor cu difuzoare mobile.

