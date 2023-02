După ce a fost părăsit de Laurențiu Reghecampf pentru o femeie mai tânără, Anamaria Prodan a suferit enorm, însă a găsit puterea de a merge mai departe și de a nu se mai uita în spate. Impresara este de câteva luni într-o relație cu un bărbat pe care momentan vrea să-l țină ascuns de ochii curioșilor. Partenerul vedetei ar locui într-o țară din Europa și ar fin trecut și el printr-un divorț.

Recent, pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan a postat câteva imagini cu un inel spectaculos. Mulți au crezut că bijuteria este primită din partea iubitului ei și ar fi, de fapt, un inel de logodnă. Impresara nu a lămurit până acum situația, însă prietena ei, Denisa Nechifor, fosta iubită a lui Adrian Cristea, a spus cât valorează bijuteria.

„Inelul Anei are în jur de 17 karate ca și diamant, este un inel foarte scump, în valoare de peste 100 de mii de euro. Este un inel extrem de valoros și ce pot să vă spun este că nu pot să vă spun nimic.

Vă va da ea mai multe detalii, dar vă pot spune că am văzut-o foarte fericită, știu că urmează să plece în câteva vacanțe. Să fie într-un ceas bun!”, a dezvăluit Denisa Nechifor, în emisiunea „Teo Show”, relatează WOWbiz.ro.

Ce spune Anamaria Prodan despre noul iubit

Recent, pe contul său de Instagram, Anamaria Prodan a postat o imagine cu un bărbat misterios, iar fața i-a acoperit-o cu un emoticon. Vedeta nu a vrut să arate cine este actualul ei iubit, însă astfel a anunțat că nu mai este singură.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu, și copiii mei”, a spus Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro, după ce s-a afișat cu actualul partener.Impresara susține că este fericită lângă un bărbat puternic și că trăiește în liniște acum. Anamaria Prodan spune că nu mai este nevoită să investească în bărbatul de lângă ea, așa cum ar fi făcut în alte relații.„Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere, pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am să trăiesc în liniște, frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani”.

