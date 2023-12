Cătălin Bordea a divorțat în acest an de Livia, femeia care i-a fost alături în ultimii 11 ani. Actorul de comedie a suferit enorm în urma despărțirii, mai ales că a fost înșelat de fosta parteneră cu unul dintre cei mai buni prieteni ai lui.

Recent, în cadrul unui interviu, Cătălin Bordea a vorbit despre femeia ideală în viziunea lui. Câștigătorul „America Express” își dorește o femeie care să îi fie loială, să fie independentă și să aibă planuri de viață.

„Să îi bată inima (n.r. – viitoarei femei din viața lui), să țină cu casa. Să nu îi placă niciun prieten de-al meu. Să nu îi placă de nimeni. Calități… a, să fie independentă, să ne uităm unul la altul și să zicem ce tari suntem, să aibă planuri în viață”, a declarat Cătălin Bordea, în urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate pentru Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.

Actorul de comedie a fost întrebat dacă își dorește să se recăsătorească la un moment dat, iar el a răspuns în stilul său caracteristic. „Când mă voi recăsători, voi avea cavaler de onoare doar fete. Vreau să schimb realitatea asta așa.”, a mai adăugat Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea nu a trecut încă peste divorțul de Livia

Câștigătorul de la „America Express” recunoaște că nu și-a revenit complet după divorțul de Livia. Cătălin Bordea a fost întrebat dacă ar fi dispus să o primească din nou în viața lui pe fosta soție, iar el nu a negat.

„Nu (n.r. – nu este vindecat total). Sub nicio formă. Mai am o grămadă de lucru, mai am demoni. Este o detașare totală, adică îmi trebuie o detașare totală. Eu, în momentul ăsta, sunt ca în recuperare după dependența de droguri. Adică e foarte scurt momentul de la când te-a părăsit dealerul pentru alt drogat. Nu pot să răspund la întrebarea asta (n.r. – dacă ar putea să o ierte pe fosta lui soție). Pentru că nu știu. Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni, care încontinuu îmi fac portretul din urmă. (…) Ai tendința să uiți”, a mărturisit Cătălin Bordea, la „Xtra Night Show”.

Cătălin Bordea a fost șocat când a văzut pozele cu Spike și Livia sărutându-se

Când au apărut în presă imaginile cu Livia și Spike sărutându-se, Cătălin Bordea a avut parte de un șoc. Actorul de comedie este recunoscător că i-a avut alături pe prietenii săi, care l-au ajutat să treacă peste această situație neplăcută din viața ei.

„Șocul a fost ceva… Simți fizic cum te golești. Simți cum te împietrești, pur și simplu. Nu mai ai reacție. E ca la o anestezie așa. Pur și simplu fața rămâne mobilă. (…) Eu m-am pus pe bancă așa, mă uitam în gol. (…) Încep să se lege (n.r. – lucrurile), pentru că la un moment dat ai impresia că ești nebun. În timpul ăla, tu ai impresia că ești nebun, că vezi tu semne peste tot și nu știu ce. Și numai tu”, a mărturisit Cătălin Bordea, pentru „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

