Se pare că zvonurile potrivit cărora Cătălin Bordea și Livia s-au despărțit sunt adevărate. Actorul de comedie nu mai formează un cuplu cu femeia cu care avea o relație de mai bine de 10 ani. Căsnicia lor a ajuns la final după 4 ani, iar cea care ar fi vrut încheierea poveștii de dragoste este chiar Livia.

Cancan.ro scria recent că cei doi au semnat actele de divorț, însă contactat de jurnaliștii de la Click!, Cătălin Bordea a mărturisit că acest lucru nu s-a întâmplat încă. Cel mai probabil, câștigătorul de la America Express speră la o împăcare, pentru că toată lumea știe cât de mult o iubește acesta pe Livia.

„Încă nu…”, a declarat Cătălin Bordea pentru sursa mai sus menționată. Comediantul nu a semnat încă actele de divorț, însă la un moment va trebui să o facă.

Cătălin Bordea a făcut tot ce a putut pentru a-și salva căsnicia

Cătălin Bordea ar fi foarte afectat de această situație și ar fi făcut tot ce i-a stat în puteri ca să își salveze căsnicia. Întotdeauna comediantul a avut numai cuvinte de laudă la adresa Liviei și nu ezita să îi spună în public cât de mult o iubește.

„Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. Și-au spus că două luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm.

A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt depărțiți, iar el suferă foarte mult. O face însă discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta”, a declarat un apropiat al actorului, pentru cancan.ro.

Greutățile cu care se confruntă Cătălin Bordea

Comediantul nu ezită să recunoscă faptul că are probleme pe plan personal, însă se bucură că prietenii îi sunt alături în această perioadă. Din păcate, mama lui Cătălin Bordea are probleme de sănătate, iar cancerul i-a recidivat.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și față de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă ca am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea pentru cancan.ro.

