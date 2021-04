Cătălin Botezatu anunța pe 4 martie că se află în Istanbul, la un renumit spital. Urma să fie operat. Nu a făcut prea multe dezvăluiri, dar a vrut ca fanii lui să știe despre starea lui medicală.

„Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție sigură din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală”, a declarat juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities” în urmă cu o lună de zile.

Iată că s-a refăcut acum și a plecat într-o vacanță în Kenya.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cătălin Botezatu a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare din vacanță. Explorează locuri noi, a dansat cu triburile de acolo, a îmbrăcat haine tradiționale. Se vede că și-a revenit după intervenția chirurgicală, are zâmbetul pe buze.

„Bună dimineața!🌴 Vă doresc o zi minunată de aici din inima Kenyei!”, a scris el pe Instagram.

