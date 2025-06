Considerat în continuare unul dintre cei mai curtați bărbați din România, Cătălin Botezatu se iubește în prezent cu Nicolle Fota, un model care este cu 40 de ani mai tânără decât el. Însă, chiar dacă este pus la zid de unele persoane din cauza diferenței de vârstă dintre el și partenera lui, designerul nu pune la suflet criticile, ci își vede mai departe de viața lui.

Recent, Cătălin Botezatu a vorbit despre programul foarte încărcat pe care îl are, dar și despre aspecte din viața lui care sunt mai puțin cunoscute publicului larg.

„Sunt descărcate bateriile, pentru că am alergat și în Ibiza, nu neapărat la petreceri, dar am vrut să facem multe lucruri, să vizităm multe locuri, să ieșim peste tot. De acolo m-am oprit la Londra, că am avut puțină treabă, direct apoi la București”, le-a spus celebrul designer jurnaliștilor de la Cancan.

Mai mult decât atât, Cătălin Botezatu a dezvăluit și că are o mare dependență: „Am o dependență de Diana Baicu. Dacă există un consumator de fiole, un devorator de fiole, acela sunt eu. Diana are grijă de mine, are grijă de tenul meu, de ceea ce sunt și cum arăt eu și atunci nu am decât să-i mulțumesc forever!”

Întrebat dacă din punct de vedere al sănătății totul este OK și dacă pot apărea știri în presă despre anumite problemele pe care le-ar avea, creatorul de modă a afirmat că merge periodic la control și este bine.

„Merg la controale periodice, totul este perfect. Prevenția este cea mai bună, sunt OK! N-au ce bârfe să scoată tabloidele, că sunt OK”, a încheiat Cătălin Botezatu.