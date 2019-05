Iulia Albu și Cătălin Botezatu s-au numărat printre vedetele care au mers să-l conducă pe ultimul drum pe designerul Răzvan Ciobanu. La slujba din biserică, Iulia Albu a ținut un discurs. Ulterior, aceasta a făcut și alte declarații despre înmormântare și despre cei prezenți acolo.

„Foarte multă lume a venit la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu, unii pentru un punct de rating în plus, alţii cu un gând bun sau pentru a-şi exprima cu adevărat durerea (foarte puţini), iar alţii pentru a fixa cuiul pe care i l-au bătut deja demult în sicriu”, a spus atunci Iulia Albu.

Într-un live, Cătălin Botezatu a comentat pe marginea declarațiilor făcute de Iulia Albu.

„Mama lui Răzvan a permis ca o persoană din lumea fashionului să spună câteva vorbe în memoria lui Ciobanu. Eu și Raluca Bădulescu am desemnat-o pe Ilinca Vandici să vorbească și ea a făcut-o, printre lacrimi și cu multă durere în glas. După care, Iulia a ținut și ea să zică și ea ceva, dar, într-adevăr, a înțepat un pic. A început să spună că „unii au venit aici să bată cuie”, lucru care m-a durut.

Eu chiar am avut o legătură puternică și de amiciție cu Răzvan Ciobanu, l-am ajutat mereu, l-am iertat dacă, în unele momente, poate am întâmpinat probleme. De aceea, acum, nu înțeleg atitudinea Iuliei și atacurile ei fără noimă. Dar asta e… fiecare în lumea asta poate să zică și să facă orice. Mai bine am fi mai concilianți și mai drepți”, a declarat Cătălin Botezatu.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, duminică noaptea, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

Citește și:

FOTO&VIDEO | Ultima turnicăreasă din Apuseni. La Pătrăhăițești, în Alba, acasă la tanti Paraschiva, ascultând sârba moților și cum curge Arieșul

Citește mai multe despre Cătălin Botezatu, Iulia Albu și Răzvan Ciobanu pe Libertatea.