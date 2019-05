Cătălin Botezatu s-a numărat printre vedetele care au mers să-l conducă pe ultimul drum pe designerul Răzvan Ciobanu. Cătălin Botezatu a povestitce i-a spus mama lui Răzvan Ciobanu cu o zi înainte ca acesta să fie înmormântat.

„Nu puteam să mă uit la săracii oameni fără să nu îmi dea lacrimile. Am găsit-o pe mama lui Răzvan Ciobanu răvășită, pe tatăl lui la fel. Era greu să îți găsești cuvintele de consolare. Doamne, este cumplit să ajungi să îți îngropi propriul copil! Este cea mai mare povară și cea mai nenorocire”, a spus Cătălin Botezatu la „Ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia”, potrivit wowbiz.ro.

„La capela, seara, când mama lui m-a văzut, a venit la mine și, cu ultimele puteri, mi-a spus așa: „Iertați-l, va rog, dacă v-a greșit cu ceva”. Am fost atât de impresionat. Nici nu știam ce să mai zic. Am luat-o în brațe pe biata femeie și am îmbărbătat-o. I-am răspuns că nimic nu mai contează acum, ce a fost a fost.

O să îmi aduc aminte doar de momentele bune. Până la urmă, să nu uităm că toți suntem oameni, toți suntem supuși greșelii, nimeni nu este fără de păcat. Cine ne judecă este doar Dumnezeu „, a mai spus el.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, duminică noaptea, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

Citește și:

Pe urmele filmului care a șocat internetul. Femeia cu copi

Citește mai multe despre Cătălin Botezatu și Răzvan Ciobanu pe Libertatea.