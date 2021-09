Cătălin Botezatu, 54 de ani, a petrecut câteva luni în închisoare în 1996 la Cremona, în Italia, fiind acuzat în țară de bancrută frauduloasă. Era o închisoare de maximă siguranță, alături de criminali fioroși, printre alții. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, celebrul designer a oferit detalii despre momentele în care a fost privat de libertate.

Ce favoruri a făcut în închisoare

Din start, a ținut să precizeze că nu a fost abuzat pe perioada detenției, fiind chestionat de jurnalista Denise Rifai cu privire la acest detaliu. „Am fost la câțiva pași distanță de un cuțit și de a fi omorât. De un om care era arestat acolo, probabil, și cu ceva boli mintale. Eu jucam tenis. Acestui individ i s-a pus pata pe mine, mi-a zis că am monopolizat terenul de tenis, a venit cu un cuțit spre mine și a vrut să mă omoare. Am avut noroc. Au sărit ceilalți care jucau fotbal pe acolo, m-au ajutat fiindcă le făceam diverse favoruri. În sensul că le răspundeam la scrisori. Ei nu aveau textele la ei, am început să răspund în locul lor.

Scrisorile mele erau atât de profunde și pline de iubire, încât răspunsurile doamnelor, domnișoarelor, erau pe măsură. Au apreciat acest lucru, m-au ajutat foarte mult, mi-au salvat viața. În închisorile de maximă siguranță nu se întâmplă așa ceva, cu dușuri, cu abuzuri, acolo te omoară sau te taie pe față!”, a povestit designerul.

Culoarul de săbii și cuțite

După lunile petrecute în peninsulă, a fost transferat în România, unde a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova. „Am stat în celulă cu Sever Mureșan (n.red. – confondatorul Băncii Dacia Felix, anchetat pentru înșelăciune) și alte persoane, printre care un șef al unei vămi. Există un Dumnezeu sus, niciodată nu i-am cerut protecție lui Miron Cozma! Îl respect, chiar avem amintiri plăcute vizavi de anumite melodii pe care le ascultam la un difuzor mic. I-am ascultat poveștile, opinia, am devenit un expert în Mineriade, dar niciodată nu am făcut caz de acest lucru sau că știu niște adevăruri sau nu. Eu nu am luat bani de la cămătari niciodată, era vorba de altceva. Un complex de împrejurări legat de asociatul meu, cămătarii urmăreau să ne ia firmele! Ne-au furat toate ștampilele într-o noapte. Unii cămătari m-au amenințat că mă vor omorî dacă nu voi semna anumite acte! Am zis că nu semnez, am trecut printr-un culoar de săbii și cuțite, plecând la mașina mea, unde mă aștepta șoferul, era o chestie de intimidare”, a mai dezvăluit Cătălin Botezatu.

foto: Hepta

PARTENERI - GSP.RO CTP, despre Emma Răducanu: „Vă spun ceva care n-o să vă placă”. Gazetarul a subliniat un lucru important

Playtech.ro ȘOC! Directorul OMS, anunț categoric despre a treia doză de vaccin: ‘Nu mai pot să tac’

Observatornews.ro Momentul în care o şoferiţă din Iași trage de volan și izbeşte un motociclist, aruncându-l pe contrasens

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2021. Leii au parte de lecții de viață deosebit de importante, dar care vin subtil

Știrileprotv.ro Simona Halep a caracterizat triumful Emmei Răducanu la US Open într-un singur cuvânt

Telekomsport Britanica Emma Răducanu, marcată de ce i-a spus tatăl său, care e român! Ea tocmai câştigase US Open: "Am vorbit cu părinţii mei"

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”