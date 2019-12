De Livia Lixandru,

„Prin ce am trecut, în ultima perioadă, merit. Am făcut cele mai multe prezentări, am avut o campanie, am muncit mai rău decât munceam înainte. Am tot felul de afaceri care nu se încheie niciodată, mai ales că vorbim de magazine. Am părinţii, aşa că nu îmi permit să închid telefonul. Mă simt ok.

Mi-am terorizat medicii pentru că îi întreb tot timpul dacă am voie sa fac aia şi aia, că după patru operaţii grele, sufli şi în iaurt.

Întotdeauna plec în vacanţe cu prietenii şi îmi fac vacanţele prelungite cu cei mai mulţi prieteni. Acum suntem doar cinci”, a spus Cătălin Botezatu, pentru „Star Matinal” de la Antena Stars, potrivit Spynews.

Citeşte şi:

Cadoul lui Dragnea de care Orban nu s-a atins: Sevil Shhaideh a câștigat grosul banilor nu de la guvern, ci de la Petrom și Eximbank! A luat 170.000 de euro în 2018 și 2019

Iulia Albu, cel mai scump influencer din România. Cere peste 5.000 de euro pe o postare

Atac armat într-un spital din Cehia: șase persoane au fost ucise. Suspectul s-a împușcat înainte de a fi prins de polițiști

GSP.RO Dana Budeanu, dată pe spate de Becali: "E singurul bărbat din România care știe. E de neegalat în România!" Ce a încântat-o