Mii de șoferi de TIR ies la pensie în următorii 5 ani, în Italia

Italia riscă o criză gravă în transporturile rutiere de marfă. În următorii cinci ani, aproximativ 86.244 de șoferi aflați în prezent în activitate vor ieși la pensie, numărul reprezentând 28% din actuala forță de muncă din sector.

Golul care se va crea riscă să afecteze grav lanțurile de aprovizionare, în condițiile în care în Italia peste 90% dintre mărfuri sunt transportate pe șosea, cu ajutorul camioanelor.

Datele apar într-un raport prezentat la târgul Transpotec Logitec de la Milano, evenimentcare se va încheia sâmbătă, 16 mai.

Deficitul de șoferi afectează toată Europa

Problema lipsei de șoferi nu este însă doar una italiană. La nivel european, numărul posturilor vacante este estimat în prezent la 500.000, iar în următorii trei-cinci ani deficitul ar putea ajunge la un milion de locuri de muncă, relatează publicația Il Sole 24 Ore.

Vârsta medie a șoferilor de camion din Italia este în prezent de 50 de ani, mai mare decât media europeană, care se oprește la 47 de ani.

Pe lângă cei peste 86.000 de șoferi profesioniști care urmează să iasă la pensie, aproape 25.000 de conducători auto cu vârste între 30 și 50 de ani au părăsit profesia în ultimii doi ani.

Pentru a compensa pensionările ar fi necesari peste 17.000 de noi șoferi anual. Totuși, în ultimii doi ani, numărul tinerilor aflați la volanul unui TIR a crescut cu doar 2.000.

De ce renunță oamenii la meseria de șofer de TIR

Potrivit raportului, salariile nu reprezintă singura problemă care îi ține pe oameni departe de această meserie. Peste 90% dintre camionagii indică drept principale dificultăți lipsa unor spații de odihnă sigure și accesibile, tratamentul primit în punctele de livrare a mărfurilor, termenele de livrare tot mai stresante, perioadele lungi de așteptare și timpul petrecut departe de familie.

Comisia Europeană consideră că angajarea de personal din afara Uniunii Europene ar putea reprezenta o posibilă soluție. În prezent însă, doar Marocul dispune de certificate de calificare profesională considerate în mare parte comparabile cu standardele europene.

Șofer român de TIR în Spania: „E o viață grea. Nici eu nu vreau asta pentru fiul meu”

Și Spania se confruntă cu un deficit de 30.000 de șoferi de TIR, companiile fiind nevoite să recruteze camionagii din alte țări.

Dan Ungureanu este un șofer de TIR român în vârstă de 50 de ani care a ales acum 15 ani să se stabilească la Madrid, în Spania. După mulți ani a reușit să își cumpere primul lui TIR, apoi încă unul. Face atât curse locale cât și internaționale. Și lui îi este greu să găsească șoferi pe camion, chiar dacă apelează adesea la șoferii români.

„În primul rând, niciun părinte nu mai vrea ca fiul lui să fie șofer de camion pe distanțe lungi. E o viață grea. Nici eu nu vrea asta pentru fiul meu. Îl las pe cursele locale, dar seara îl vreau acasă. Apoi, școlile de șoferi pentru aceasta categorie sunt tot mai scumpe sărind de 3.000 de euro. În ultimii ani, companiile s-au implicat mai mult și plătesc viitorilor angajați școala de șoferi. Statul a început și el să acorde facilități, dar e târziu deja și lipsa șoferilor de TIR pare să fie tot mai gravă”, a povestit Ungureanu pentru Libertatea.

A renunțat la camion pentru munca într-o fabrică

Germania, de asemenea, se confruntă cu o criză de camionagii, iar majorarea prețurilor la motorină a făcut ca lucrurile să se înrăutățească.

Ovidiu Nistoran, un român stabilit de 10 ani cu familia lângă München, a explicat de ce a renunțat la camion pentru munca într-o fabrică: „Am 47 de ani și e greu să stai departe de familie și copii așa de mult timp. Nici corpul nu te mai ajută să faci munca asta dură, iar salariile nu mai sunt așa de atractive ca altădată. Un șofer de TIR pe cursele lungi poate atinge și 3.500 de euro, dar la final tragi linie și nu merită. Și în Germania e o criza mare de șoferi, dar patronatul nu pare să își schimbe atitudinea față de șoferii din Est, iar asta îi va costa. Majorarea prețurilor la motorină a făcut ca lucrurile să fie și mai rele. Spre exemplu, fostul meu angajator a retras jumătate din camioane în parcare pentru că iese în pierdere”, a mărturisit Nistoran pentru Libertatea.

România angajează camionagii filipinezi

În România, deficitul de șoferi profesioniști este estimat la aproximativ 70.000 de persoane, iar companiile de transport caută soluții rapide pentru a acoperi lipsa forței de muncă.

Agențiile specializate în recrutarea personalului din afara Uniunii Europene estimează că aproximativ 600 de șoferi filipinezi vor ajunge în România pentru a lucra în transportul internațional. Iar estimările din industrie arată că trendul recrutării de muncitori filipinezi este în continuă creștere. Dacă în 2024 erau menționați aproximativ 3.000 de șoferi filipinezi recrutați pentru România, în 2026 companiile din transport estimează o nouă creștere a numărului de angajări.

La finalul anului 2024, în România erau înregistrați peste 140.000 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene care lucrau legal, dintre care cei mai mulți erau nepalezi.

