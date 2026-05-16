Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea lui la Survivor: „Am nevoie de o mică dietă”

După apariția lui episodică de la Asia Express 2025 și mai ales pentru că Antena 1 a achiziționat formatul Survivor s-a vorbit despre o posibilă participare a lui Cătălin Botezatu în show-ul de supraviețuire.

Celebrul designer român a făcut însă lumină în acest caz și a dezvăluit că nu ar putea participa niciodată la Survivor!

„Am participat, ca invitat anul trecut la Asia Express. M-am simțit tare bine, ador această emisiune. Mie îmi place Asia, am fost în atâtea vacanțe pe cont propriu, cunosc atâtea locuri și-mi place să descopăr altele. Dar nu pot merge și în calitate de concurent!

Am trecut printr-o operație grea în urmă cu câțiva ani. Deși în prezent mă simt foarte bine, nu mă pot aventura să dorm pe unde apucăm și să mănânc ce se nimerește. Am nevoie și de o mică dietă, de o bună igienă. Nici la Survivor n-aș putea participa, acolo este și mai greu, acolo chiar faci foamea”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click, risipind astfel orice mister legat de participarea lui într-un astfel de show de supraviețuire.

În urmă cu mai mulți ani, Cătălin Botezatu afirma că a primit oferte de a participa la toate show-urile TV, însă a refuzat să accepte.

„M-au sunat toți, îți dai seama! Dar din cauza problemelor de sănătate n-am cum să mă duc. M-aș fi dus cu mare drag la toate, doar așa să văd dacă sunt în stare sau să fac caterincă. Dar n-am cum și nu pot! Absolut toate show-urile astea: «America Express», «Survivor», «Sunt celebru, scoate-mă de aici!»… M-aș fi dus cu mare drag, pentru că e mișto. Sunt niște provocări faine, sunt niște emisiuni pe care chiar le urmăresc, pentru că am acolo tot felul de cunoștințe, prieteni, vedete, manechini, manechine. Dar nu-mi permite sănătatea.

Dacă pentru mine fac o chestie, adică să mă lase din când în când să mă mai odihnesc, să îmi mai iau pastilele, mă duc! Mai ales că ultimele oferte sunt de la PRO TV și cei de la PRO TV sunt foarte drăguți. M-au ofertat în toate aceste proiecte, dar n-am putut să mă duc”, spunea în trecut Cătălin Botezatu pentru Cancan.

