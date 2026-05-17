Noi discuții pentru a asigura prezența Iranului la Cupa Mondială
Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a avut o întâlnire „constructivă și pozitivă” cu președintele Federației Iraniene de Fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, sâmbătă, la Istanbul. Potrivit Reuters, Grafstrom și-a exprimat încrederea că naționala Iranului va participa la turneul programat între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.
Totuși, participarea Iranului a fost incertă după ce, în urma atacurilor din februarie ale SUA și Israelului asupra Iranului, și din cauza refuzului Canadei de a-i permite accesul lui Mehdi Taj la Congresul FIFA de la Vancouver de luna aceasta. Motivul invocat a fost legătura acestuia cu Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC), catalogate drept „entitate teroristă” de către SUA și Canada.
Deși oficialul FIFA a evitat să ofere detalii despre situația vizelor jucătorilor iranieni, el a subliniat că întâlnirea a permis discutarea unor aspecte operaționale.
Mehdi Taj a declarat, de asemenea, pentru Reuters, că discuțiile cu Grafstrom și echipa FIFA au fost „fructuoase”. „Mă bucur că au ascultat punctele de vedere ale Iranului, toate cele 10 puncte pe care le-am prezentat, și că au oferit soluții pentru fiecare dintre ele. Sper, cu voia lui Allah, ca echipa noastră națională să poată participa la Cupa Mondială fără probleme și să obțină rezultate foarte bune acolo”, a spus Taj.
Deși Iranul a cerut mutarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic, președintele FIFA, Gianni Infantino, a decis ca acestea să aibă loc conform programului inițial. Naționala iraniană va începe competiția pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande, urmând să joace ulterior cu Belgia și Egipt în Grupa G.
Înainte de turneu, echipa Iranului va efectua un cantonament în Turcia și se va deplasa ulterior la Complexul Sportiv Kino din Tucson, Arizona, la începutul lunii iunie, pentru pregătirea finală.
Școlile din SUA au început să fie afectată de criza din Iran
Criza prețurilor ridicate la motorină, declanșată de conflictul din Iran, afectează grav bugetele districtelor școlare din Statele Unite, forțând autoritățile să ia măsuri drastice pentru a asigura transportul elevilor și funcționarea școlilor, relatează Reuters. Creșterea abruptă a costurilor pune presiune suplimentară pe sisteme deja fragile.
Districtele din state precum Washington, Texas și Alaska au fost nevoite să apeleze la fondurile de rezervă pentru a menține autobuzele școlare în funcțiune și pentru a asigura alimentarea cu energie. În Alaska, provocările sunt și mai mari, unele școli luptând să procure suficient combustibil pentru încălzire și electricitate.
„Nu mai este doar paiul care rupe spinarea cămilei, este un întreg car cu fân”, a declarat Trevor Greene, superintendentul districtului școlar Yakima din statul Washington, subliniind dificultățile financiare generate de explozia prețurilor la motorină.
Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a perturbat fluxul global de petrol, care asigură aproximativ 20% din aprovizionarea mondială. Conform Reuters, prețurile combustibililor au înregistrat unele dintre cele mai rapide creșteri din istorie, afectând economii din întreaga lume și provocând probleme pentru administrația Biden, în special în contextul apropiatelor alegeri prezidențiale din 2028.
Conform datelor American School Bus Council, flotele școlare din SUA consumă anual peste 800 de milioane de galoane de motorină. De la începutul acestui an, prețul mediu al motorinei a crescut cu 67%, ajungând la 5,52 dolari pe galon. Compania de analiză Samsara estimează că această creștere ar putea adăuga costuri suplimentare de 1,8 miliarde de dolari pentru transportul școlar.
Un sondaj recent, care a implicat 188 de oficiali din domeniul educației, arată că aproape o treime dintre districtele școlare au fost nevoite să redirecționeze fonduri de la alte programe pentru a acoperi costurile combustibilului, în timp ce 20% au apelat la rezervele financiare. În districtul școlar Yakima, prețul motorinei a crescut cu 64% în comparație cu 2025, ajungând la 6,30 dolari pe galon. Aceasta se traduce în cheltuieli suplimentare de peste 200.000 de dolari pe an pentru flota de 60 de autobuze, echivalentul salariilor a doi profesori.
Pentru a face față acestei situații, multe școli au fost nevoite să ia măsuri drastice. Ele au reorganizat traseele autobuzelor, au limitat timpul în care motoarele sunt pornite, au amânat lucrările de întreținere și au redus cheltuielile administrative. Cu toate acestea, unele districte au reușit să atenueze impactul. De exemplu, districtul școlar din Los Angeles, al doilea ca mărime din SUA, a făcut tranziția către autobuze electrice și combustibili alternativi, iar acum 70% din flotă nu mai folosește motorină.
