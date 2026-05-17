00:47 - Acum 9 ore Noi discuții pentru a asigura prezența Iranului la Cupa Mondială

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a avut o întâlnire „constructivă și pozitivă” cu președintele Federației Iraniene de Fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, sâmbătă, la Istanbul. Potrivit Reuters, Grafstrom și-a exprimat încrederea că naționala Iranului va participa la turneul programat între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

Totuși, participarea Iranului a fost incertă după ce, în urma atacurilor din februarie ale SUA și Israelului asupra Iranului, și din cauza refuzului Canadei de a-i permite accesul lui Mehdi Taj la Congresul FIFA de la Vancouver de luna aceasta. Motivul invocat a fost legătura acestuia cu Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC), catalogate drept „entitate teroristă” de către SUA și Canada.

Deși oficialul FIFA a evitat să ofere detalii despre situația vizelor jucătorilor iranieni, el a subliniat că întâlnirea a permis discutarea unor aspecte operaționale.

Mehdi Taj a declarat, de asemenea, pentru Reuters, că discuțiile cu Grafstrom și echipa FIFA au fost „fructuoase”. „Mă bucur că au ascultat punctele de vedere ale Iranului, toate cele 10 puncte pe care le-am prezentat, și că au oferit soluții pentru fiecare dintre ele. Sper, cu voia lui Allah, ca echipa noastră națională să poată participa la Cupa Mondială fără probleme și să obțină rezultate foarte bune acolo”, a spus Taj.

Deși Iranul a cerut mutarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic, președintele FIFA, Gianni Infantino, a decis ca acestea să aibă loc conform programului inițial. Naționala iraniană va începe competiția pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande, urmând să joace ulterior cu Belgia și Egipt în Grupa G.

Înainte de turneu, echipa Iranului va efectua un cantonament în Turcia și se va deplasa ulterior la Complexul Sportiv Kino din Tucson, Arizona, la începutul lunii iunie, pentru pregătirea finală.