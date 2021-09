El a anunțat că succesul lui pe plan profesional a ajuns la urechile vedetei stabilite în Statele Unite.

„I-am cunoscut, foarte important, pe cei din echipa lui Kim Kardashian, care sunt armeni, pentru că și Kim Kardashian este armeancă. Voi începe o colaborare cu ei. Au fost foarte impresionați de cariera mea, de evoluția mea și probabil că în viitor veți vedea lucruri făcute în comun cu Kim Kardashian și echipa acesteia”, a spus Cătălin Botezatu la Antena Stars, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În luna aprilie a acestui an, Kim Kardashian a fost inclusă pe lista miliardarilor lumii. În octombrie anul trecut, vedeta avea o avere evaluată la 780 milioane de dolari.

Veniturile sale provenind din KKW Beauty erau apreciate la aproximativ 500 de milioane de dolari, iar cele din SKIMS, la 225 de milioane de dolari.

Vedeta din show-ul reality TV „Keeping Up with the Kardashians” este a doua dintre surorile ei care a reușit această performanță. În urmă cu aproape doi ani, sora ei vitregă, Kylie Jenner, 23 de ani, a fost inclusă de Forbes în topul miliardarilor după succesul brandului ei de cosmetice.

Citeşte şi:

Dan Barna: „A fost depusă moțiunea de cenzură”. Parlamentarii USR PLUS și-au pus semnăturile pe moțiunea AUR

Ședinţa pentru stabilirea calendarului moțiunii, reprogramată a doua oară, din lipsă de cvorum

Interviu cu actorul Marian Râlea: „Unii spun că «Abracadabra» a fost un fenomen. Pentru noi a fost o joacă”

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro ȘOC! Ce le face Ion Țiriac femeilor în dormitor! Jenant cum se poartă

Observatornews.ro „Nu mă simt prea bine, rămân acasă, nu merg la serviciu astăzi. Mă duc la odihnă”. Bărbatul de 36 de ani din Italia nu s-a mai trezit însă

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2021. Peștilor le lipsește inspirația, acum, când au mai mare nevoie de ea sau asta simt ei

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de rapperul Lil Nas X prin intermediul unor poze în care apare „gravid”

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute