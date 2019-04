Cătălin Cazacu comentează cearta dintre Brigitte Sfăt și Claudia Pavel din cauza lui. „Înseamnă că ele știu mai multe decât mine”

Despre Claudia s-a zvonit că ar fi avut o relație cu Cătălin Cazacu, bărbatul cu care Brigitte Sfăt l-ar fi înșelat pe Ilie Năstase. Claudia și Cătălin au fost împreună la Exatlon și pe parcusul filmărilor s-a remarcat o apropiere între ei, însă nici unul nu a confirmat că i-ar fi avut mai mult decât o prietenie.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Cătălin Cazacu a fost întrebat despre discuțiile dintre Brigitte sfăt și Claudia Pavel din cauza lui.

„Nu ştiu nimic din toată povestea asta. Eu am mai fost şi ştiu cum e în reality show-uri. Se mai taie de acolo şi de acolo… Cine ştie ce-au zis fetele acolo. Sunt sută la sută convins că nu este vorba despre mine”, a comentat sportivul.



În momentul în care i s-a spus cele două l-au pomenit cu nume și prenume în emisiune, Cătălin Cazacu a replicat:

„Aoleu! Înseamnă că ele ştiu mai multe decât mine. Eu nu pot să-mi dau cu presupusul…

… Din punctul meu de vedere, nu (n.r. nu ar avea de ce să se certe). Sub nicio formă. Suntem cunoştinţe. Orice înger are un trecut, orice drac are un viitor”.

Citește și:

OPINIE | Tolo: „Prin înlocuirea lui Tudorel Toader cu Eugen Nicolicea, PSD trece de la scrimă la un duel cu aruncătorul de flăcări”

Citește mai multe despre Brigitte Sfăt, cătălin cazacu și claudia pavel pe Libertatea.