Mai mult decât atât, artistul a declarat că i-a mărturisit acesteia că o place și că își dorește să o invite a doua zi, la o cafea.

„Am curtat-o pe Oana Sîrbu. Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansante, unde ne întâlneam cu toții. Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea. Apoi mi-am făcut curaj și am invitat-o și la o cafea, dar m-a refuzat.

S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine toată seara. Era frumos pe atunci la serate, nu ca acum, când te întâlnești la masă cu prietenii și stau toți pe telefon.”, a spus Cătălin Crișan, în emisiunea „Exclusiv VIP”.

Actrița Oana Sîrbu nu a răspuns invitației lui Cătălin Crișan, l-a considerat mereu doar un bun prieten.

„Mă încântă Cătălin, cu poveștile lui, cu zecile de bancuri pe care le știe, cu umorul și cu voia-bună pe care le are, de câte ori îl văd. Am făcut multe turnee împreună, prin tot felul de condiții. Dar, într-adevăr, ne știm de când eram copii, eu, elevă la Școala Iancului și, mai apoi, la Liceul ”Iulia Hașdeu”, el, la Mihai Viteazu.

Țin minte că ne-am cunoscut la câteva petreceri de copii ale unor colegi care aveau case mari, boierești, și unde mama mă lăsa să merg. Am dansat cu Cătălin și l-am ascultat cântând la pian. Un băiat cu o educație aleasă. Mi-e drag să ne revedem la filmări, chiar dacă mai rar, acum.”, a povestit aceasta pentru impact.ro.

În același interviu, Oana Sîrbu a încercat să ocolească răspunsul când a fost întrebată de ce nu a acceptat să fie împreună cu artistul, spunând, ușor amuzată, că au fost mulți bărbați care și-au dorit-o alături.

„Câți au fost, care m-au plăcut! Ce era să fac?”, a spus Oana Sîrbu.

