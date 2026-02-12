Concurenta din echipa Norocoșii a fost învinsă de Babasha, din echipa Luptătorii, astfel că Bettyshor a plecat din Thailanda înapoi în România după șase săptămâni petrecute la „Desafio: Aventura”.

„Îmi pare rău, îmi pare foarte rău! Îi las pe ai mei puicuți singurei… Sper să fie puternici. Uniți sunt, că acum au rămas cei mai uniți dintre toți. Doare! Chiar doare. Chiar m-am atașat de toți, de fiecare în parte. Și eu chiar simt durere. Simt că m-am despărțit de cineva, durerea aia din copilărie, când te despărțeai de primul iubit, așa simt…”, a spus Bettyshor cu lacrimi în ochi după ce a părăsit show-ul de la PRO TV.

După cel de-al treilea duel câștigat de Babasha la „Desafio: Aventura”, jurnaliștii de la Cancan au vorbit și despre suma pe care concurenta din echipa Norocoșii a primit-o de la PRO TV pentru a participa în show-ul filmat în Thailanda.

Din câte se pare, Bettyshor ar fi primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la „Desafio: Aventura”. Astfel, pentru că ea a rezistat timp de șase săptămâni în Thailanda, ar fi primit de la PRO TV nu mai puțin de 12.000 de euro!

După ce s-a întors din Thailanda, concurenta din echipa Norocoșii a fost invitată la „Desafio club”, podcast difuzată pe YouTube care îi are ca moderatori pe Bogdan Drăcea și Mădălin Cîrje. Iar acolo ea a vorbit despre show-ul de la PRO TV și despre concurentul căruia i-a dat block: Nicolae Lupșor.

„Omul chiar era ceva rău. Eu nu am cum să tac, am zis mereu chestia asta. Eu îl am la block peste tot. L-am blocat peste tot. Eu nu pot să stau să-i mai aud vocea, să-i mai aud figurile… Nu pot să mai aud nimic! Cine să mai vorbească cu el? Stau să pierd timpul cu el? Iar îi facem reclamă lui Nicolae? Îl aveți ca sponsor, ceva? El merge pe figuri, fără Lamborghini nu vine… Noi suntem săraci, el este bogat. Noi suntem niște slabi, el este cel mai bun”, a spus Bettyshor despre Nicolae Lupșor.

