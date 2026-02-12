Ion Păunel, producător din bazinul legumicol al județului Olt, a reamintit că anul 2025 a fost unul istoric pentru legumicultura în spații protejate din România.

„Ne referim la tomatele extratimpurii care este posibil să apară în perioada 15-30 martie. În anul 2025 a fost pentru prima dată în istoria legumiculturii în spații protejate din România, mai ales solarii, când fermierii au reușit performanța să ajungă pe piață cu primele tomate românești în intervalul 15-20 martie. Prețul la producător, în anul 2025, în funcție de calitate, a fost între 42-48 lei/kg. Ele trec prin două mâini: de la producător pleacă la revânzători en gros, iar acești revânzători le vând către cei care comercializează în piețe. De aici, de la 42-48 lei/kg în prima săptămână, prețul în piețe a fost între 65-75 lei/kg în anul 2025”, a precizat Ion Păunel, în emisiunea „Agricultura la Raport”.

Anul trecut un kilogram de roșii românești în piețele din București a costat până la 65 lei/kg.

Pentru 2026, estimările indică prețuri și mai mari. Costurile de producție au crescut cu 35–65% față de anul trecut, pe fondul scumpirii inputurilor, energiei și materialelor necesare încălzirii solariilor. În aceste condiții, producătorii estimează un preț de 45–55 lei/kg la poarta fermei pentru primele tomate extratimpurii.

După primul intermediar, prețul ar putea ajunge la 55–65 lei/kg, iar în piețe consumatorii ar putea plăti între 70 și 100 de lei pentru un kilogram de roșii românești extratimpurii.

Producătorii subliniază că aceste valori se aplică strict cantităților foarte mici care vor apărea în luna martie, într-o perioadă în care, în mod tradițional, nici nu începea recoltarea. Odată cu intrarea pe piață a producției de sezon, în lunile aprilie–mai, oferta va crește, iar prețurile vor scădea.

„Vreau să mai fac câteva precizări foarte importante. Aceste prețuri vor fi doar la tomatele extratimpurii care vor ieși în luna martie, când în alți ani abia ne gândeam să plantăm. În anii 90, prima tomată în solariile din România apărea pe data de 20-25 mai. Acum apar în martie. Tocmai de aceea le numesc un lux, sunt ca cireșele. Vrei să mănânci cireașă în martie, o plătești. Vrei să mănânci tomată în martie, o plătești”, a subliniat Ion Păunel.

