Produsele au fost reambalate şi cu etichetele schimbate, pentru a crea impresia că provin din Grecia, deşi erau importate din Egipt.

În acest caz, veniturile realizate nu au fost înregistrate în evidenţele fiscale, iar 12 persoane urmează să fie audiate. Este vorba despre doi suspecți și 10 martori, potrivit surselor Libertatea.

„Astăzi, 12 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis Poliţia Capitalei.

Ancheta a scos la iveală că reprezentanţii unei firme ar fi reambalat aproximativ 12.399 de kg de portocale provenite din Egipt, schimbând etichetele şi ambalajele pentru a indica o origine falsă, respectiv Grecia.

Scopul acestei acţiuni ar fi fost ascunderea conţinutului ridicat de pesticide, mult peste limita maximă admisă, ceea ce reprezenta un pericol pentru sănătatea consumatorilor.

„Oferirea acestora spre consum s-ar fi realizat prin intermediul unui lanţ de hypermarketuri, iar veniturile obţinute din comercializarea acestor produse nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii care furniza produsele”, se arată în comunicatul oficial.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru probatoriul cauzei, iar 12 persoane, inclusiv suspecţi şi martori, vor fi conduse la audieri pentru stabilirea măsurilor legale necesare.

Cercetările sunt desfăşurate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub acuzaţiile de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

