O seară plină de emoții la Power Couple! În ediția din 12 februarie 2026, Luiza și Cătălin Zmărăndescu au fost la un pas de a părăsi competiția, pentru a cincea oară. Cu toate acestea, o întorsătură neașteptată a schimbat cursul evenimentelor, transformând momentul eliminării într-unul de sărbătoare.

Soții Zmărăndescu, puși la încercare

Cuplul format din Luiza și Cătălin Zmărăndescu s-a confruntat cu emoții intense, fiind din nou supuși votului. De data aceasta, rivalitatea s-a dat între ei și Sandra Izbașa & Răzvan Bănică, cuplu aflat pentru prima oară în această situație dificilă.

Decizia nu a fost ușoară pentru ceilalți concurenți, dar voturile s-au îndreptat în favoarea păstrării Sandrei și a lui Răzvan în competiție. „Nu am dezamăgit, nu am regrete, nu am absolut nimic. Voi pleca la fel cum am venit, bucuros că am făcut parte din proiectul ăsta, bucuros că mi-am descoperit lucruri pe care nu știam că le am, trăiri, sentimente. Faptul că nu mai sunt supărăcios și că am trecut peste lucrurile astea, faptul că nu am făcut altceva decât să mi se repete lucruri pe care le știu deja, că Luiza mă iubește foarte mult”, a declarat Cătălin Zmărăndescu, cu emoție.

O salvare miraculoasă datorată soților Urzică

Când totul părea pierdut, salvarea a venit din partea superputerii soților Urzică. În momentul în care se pregăteau să părăsească platoul, Luiza și Cătălin au descoperit avantajul ascuns oferit de Urzică, ceea ce le-a permis să rămână în competiție.

Alături de această surpriză, echipa Power Couple a avut parte și de o vizită specială: Robert Tudor și soția sa, Elena, câștigătorii sezonului al doilea, au venit să își arate susținerea.

Premieră la Power Couple, sezonul 3

Luiza și Cătălin Zmărăndescu sunt, fără îndoială, un exemplu de perseverență. Ei au reușit să stabilească un record în istoria celor trei sezoane de Power Couple: au fost salvați de cele mai multe ori, un semn clar al rezilienței lor și al sprijinului pe care l-au primit de la ceilalți participanți.

Catalin Zmarandescu si sotia Luiza 4Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Mulți concurenți le-au recunoscut tăria de caracter și spiritul de echipă. „Mie mi se pare că sunt un Power Couple. Și-au depășit foarte multe limite pe care ei poate le aveau acasă. Au luptat aici cât au stat, drept urmare au fost o echipă foarte puternică. Cred că au avut toate superputerile aproape. E un moment destul de greu”, a subliniat Maria Pitică, arătându-și respectul față de acest cuplu.

Chiar dacă drumul lor în competiție s-ar fi putut încheia, Luiza și Cătălin au demonstrat ce înseamnă să formezi o echipă adevărată. Ei nu doar că și-au arătat dragostea și sprijinul reciproc, ci și-au depășit limitele, câștigând respectul celorlalți participanți.

