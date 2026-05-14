Conform anunțurilor de recrutare, compania caută farmaciști, asistenți de farmacie, operatori recepție marfă și operatori facturare.

Apărută în 1992, Farmacia Tei s-a extins repede

Dezvoltarea vine pe fondul unei creșteri semnificative a cifrei de afaceri, care a ajuns la 1,4 miliarde de lei în 2024, cu 27% mai mult față de 2023, potrivit datelor analizate de sursa citată.

Pe lângă extinderea Farmacia Tei, Bebetei Investments Group își propune să deschidă noi magazine în Focșani, Timișoara și Galați.

Pentru Focșani, recrutează personal, inclusiv pentru poziții de conducere, după cum se arată în anunțurile de angajare.

Bebetei Investments Group deține 12 magazine Bebe Tei, dintre care două au fost inaugurate în 2026: unul în Cluj-Napoca, pe 15 aprilie, și altul în Blejoi, pe 16 februarie.

Farmacia Tei a fost lansată în 1992, în București, de antreprenoarea Roxana Maftei și a devenit cunoscută pentru politica de prețuri accesibile.

În 2023, compania a depășit pragul de 1 miliard de lei cifră de afaceri, operând atunci nouă locații în București, Constanța, Pitești și Popești-Leordeni. Până în 2026, rețeaua a ajuns la 12 farmacii, inclusiv în Brașov, Craiova și Blejoi, plus un magazin online activ.

Datele financiare pentru 2024 indică și un profit net de 65,8 milioane de lei, în creștere cu 23% față de 2023, arătând un model de afaceri solid și în continuă dezvoltare.

Farmacia Tei, parteneriat cu frații Pavăl

În 2022, frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au achiziționat indirect 30% din acțiunile Farmacia Tei prin vehiculul lor de investiții, Pavăl Holding.

Roxana Maftei rămâne principalul acționar, cu 70% din afacere, conform unei hotărâri din 16 iunie 2022.

Implicarea fraților Adrian Pavăl și Dragoș a consolidat planurile de expansiune ale companiei, care acum vizează extinderea în alte orașe din țară și diversificarea ofertei.

Grupul Tei, un jucător-cheie pe piața farmaceutică

Bebetei Investments Group a înregistrat, de asemenea, un avans important: o cifră de afaceri netă de 937,5 milioane de lei în 2024, cu 23,5% mai mare decât în 2023.

Compania este deținută de Roxana Maftei (49,03%), Pavăl Holding (30,01%) și Irina Ciubotaru (20,96%), conform datelor ONRC consultate de publicația amintită.

Farmacia Tei și Bebetei Investments Group formează Grupul Tei, un nume important în retailul farmaceutic din România.

Oferta Bebe Tei include produse de îngrijire pentru copii și mame, dermatocosmetice, jucării și articole de puericultură.