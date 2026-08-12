După o perioadă în care s-a concentrat pe proiectele din mediul online și pe viața de familie, prezentatorul este gata pentru o nouă provocare în spațiul audiovizual, lăsând în urmă anii petrecuți la PRO TV.

Anunțul lansării noului proiect a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Secțiunea de comentarii a fost rapid invadată de mesaje de felicitare și urări de succes din partea fanilor care așteptau cu nerăbdare revenirea lui pe sticlă.

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Momentul din ianuarie în care Eva a anticipat mutarea tatălui ei

În luna ianuarie, în timpul unui podcast realizat chiar de fiica sa, Eva, prezentatorul TV a fost pus într-o situație inedită de o întrebare directă și fără ocolișuri a fiicei sale: „Dacă nu mai ești la PRO TV, te duci la Antenă?”. La momentul respectiv, el explica simplu că își dorește în continuare să facă televiziune, însă timpul și deciziile luate alături de familie vor stabili exact ce drum va urma.

„Dacă mă duc la Antenă. Vrei să fiu sincer cu tine? (…) Ideea e în felul următor. Cred că trebuie să treacă puțin timp… Eu vreau să mai fac televiziune, dar că va fi o altă televiziune, că va fi tot la PRO TV o altă emisiune, asta timpul va decide. Îmi place și mă simt bine să fac televiziune, dar nu știu dacă la PRO TV sau Antena 1. Nu știu să răspund 100%. E o decizie pe care mi-ar plăcea să o iau cu familia”, declara Cătălin Măruță la începutul anului.

Cătălin Măruță: „Acum pot să-i răspund sincer: da, Eva!”

Odată cu confirmarea noului proiect pe care îl va prezenta din toamnă la Antena 1, internauții i-au readus aminte de acel dialog savuros. O urmăritoare fidelă i-a lăsat un comentariu sugestiv pe rețelele de socializare: „Felicitări! Anunțul ăsta m-a dus cu gândul la întrebarea Evei : «Te muți la Antena?»”.

Reacția lui Cătălin Măruță a fost promptă. „Acum pot să-i răspund sincer: da, Eva!”. Se pare că atenția și curiozitatea Evei au anticipat exact pasul din cariera tatălui ei.

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