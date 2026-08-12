Mergea la aceeași benzinărie de aproximativ 16 ani

Incidentul s-a produs pe 15 noiembrie 2025, în Smethwick, în West Midlands. În dimineața incidentului, în jurul orei 9.30, românul a mers la o benzinărie Texaco pentru a-și alimenta mașina, dar i s-a cerut să achite combustibilul înainte de a alimenta, iar această solicitare l-a nemulțumit.

Potrivit celor prezentate ulterior în instanță, el ar fi observat că alți șoferi alimentau fără să fie obligați să plătească în avans. Nici lui nu i se mai întâmplase, deși folosea benzinăria de aproximativ 16 ani și nu înțelegea de ce, de această dată, i se aplica o regulă diferită.

Românul susține că i s-a spus să se întoarcă în România

De aici, discuția ar fi degenerat. Bărbatul a întrebat de ce trebuie să plătească înainte, și, potrivit versiunii prezentate în fața instanței, răspunsul primit ar fi fost: „Dacă nu-ți place, întoarce-te în România”.

Această replică l-a făcut pe român și-a piardă cumpătul. El a luat terminalul de plată cu cardul, evaluat la aproximativ 200 de lire sterline, și l-a aruncat pe podea, distrugându-l. Apoi a părăsit benzinăria și a plecat cu mașina. Bărbatul, care locuiește în zona Ladywood din Birmingham, a ajuns ulterior în fața magistraților de la Dudley Magistrates’ Court.

Românul și-a recunoscut vinovăția în instanță

La ședința de judecată din 30 iulie 2026, românul a pledat vinovat pentru distrugerea aparatului. Instanța a luat în calcul faptul că bărbatul nu avea antecedente și că până la acel moment nu mai existase niciun comportament asemănător. Magistrații au apreciat incidentul drept o reacție de moment și au decis că situația poate fi soluționată doar prin plata prejudiciului și a cheltuielilor de judecată.

Astfel, bărbatul a fost obligat să achite 200 de lire sterline drept despăgubiri, valoarea aparatului distrus, la care se adaugă 85 de lire sterline cheltuieli de judecată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE