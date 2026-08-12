30 de grade Celsius în cameră, la un hotel de 4 stele

O familie de români a plătit 1.450 de euro pentru o vacanță all inclusive la un hotel de 4 stele din Bulgaria, însă problemele au apărut încă de când s-au cazat.

„NU RECOMAND HOTEL ZENITH, Sunny Beach! Menționez ca în momentul în care am achiziționat vacanța, era cotat cu 9.4 pe Booking, acum a scăzut, datorită a ceea ce vă voi descrie!”, începe postarea.

Acum, hotelul din Sunny Beach are nota 7,3 pe Booking, din peste 900 de recenzii și nota 3,9 pe Google, din aproape 800 de recenzii.

Familia susține că formalitățile de check-in s-au încheiat în jurul orei 14.00, însă turiștii afirmă că nu au mai fost lăsați să ia masa de prânz.

„Check in-ul s-a făcut aproape de orele 14, ni s-au dat brățările obișnuite+una roșie, ca nu cumva să intrăm la masa de prânz… masa de prânz era până la 14.30… la 14 se încuie ușile!”, a povestit turista.

Turista spune că a crezut inițial că este vorba despre o situație izolată, însă ulterior ar fi constatat că aceasta era regula hotelului.

Potrivit relatării, în cameră temperatura ar fi ajuns la aproximativ 30 de grade Celsius, iar sistemul de aer condiționat nu funcționa.

Familia a cerut remedierea problemei, schimbarea camerei sau returnarea banilor. În locul unei soluții de acest tip, turiștii afirmă că au primit ventilatoare.

„Aerul nu funcționează, personalul extrem de arogant si obraznic, aproape violent dacă îndrăznești să-ți ceri drepturile! În momentul în care le-am cerut să rezolve problema, să ne reloce sau să ne returneze banii, au chemat jandarmii, pe motiv că suntem agresivi! Ba chiar pentru că am îndrăznit să ne cerem drepturile, în următoarele zile, proprietarul efectiv ne-a urmărit prin tot hotelul, a stat cu ochii pe noi! Am primit niște ventilatoare… ventilatoare, la 4 stele, deloc ieftin!”, a povestit femeia.

Postare hotel bulgaria
Recenzia familiei de români Sursa foto: Facebook/ Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria

Probleme cu lenjeria și prosoapele

În postarea publicată online, femeia afirmă că lenjeria nu ar fi fost schimbată pe perioada sejurului, în ciuda temperaturilor ridicate.

„Niciodată nu se schimba lenjeria… având în vedere ca în camere sunt 30 grade și evident ca lumea transpira!”

Ea reclamă și modul în care ar fi fost gestionate prosoapele:

„Prosoapele se schimbă cu greu… am avut surpriza să-l las pe jos si să-l găsesc frumos împachetat pe chiuvetă…!”

În baie, problema reclamată a fost lipsa unei aerisiri corespunzătoare.

„În baie și duș, te simți ca în peșteră, nu există aerisire”.

Familia susține că nici camerele cu vedere la mare nu erau ferite de zgomot, deoarece acestea ofereau și vedere spre zona piscinelor.

„Camerele cu vedere la mare sunt și cu vedere la piscine, unde este tot timpul muzica la maxim și gălăgie… deci nu se pune problema de somn la prânz sau dormit până dimineața târziu (aviz celor cu copii mici)”, a mai adăugat femeia.

Singurul lucru bun

În ciuda tuturor problemelor reclamate, femeia spune că au existat și aspecte pozitive: „Singurul plus este amplasarea aproape de mare și mâncarea, care este destul de ok!”.

Postarea a atras reacții din partea membrilor grupului de Facebook. Unii utilizatori au atras atenția că nota hotelului ar fi fost deja mai mică pe alte platforme și că turiștii ar fi trebuit să verifice mai multe surse înainte de rezervare.

„Hotelul are note mici și sigur nu a scăzut de la 9,4 la 7,6 în urma recenziei tale. Recenziile erau multe și slabe demult, dar probabil că ați fost încântați de prețul ofertei. Pe Google are nota 3,6, deci știați ce va așteaptă”, a scris cineva.

Un alt utilizator a considerat că recenziile negative pot avea un impact direct asupra hotelului: „A scăzut la 3,9/5 persoane google… poate era și înainte să vă cazați dvs. Dacă personalul e obraznic, trebuie sancționat și educat prin recenzii care îi ard direct la buzunar”.

„Bulgaria s-a dus pe apa sâmbetei de ceva ani de când nu mai e administrată de nemți”, a scris altcineva.

Nici alți români nu au fost mulțumiți: „Nu mai vin în viața mea!”

„Am fost și noi în aceeași problemă ca dumneavoastră, am avut și copil de un an cu noi, jale cu căldura, am fost cazați la etaj 8, nu mai vin în viața mea la acest hotel!”, a scris cineva.

„Săptămâna trecută am rezervat la acest hotel pentru septembrie (…) Din întâmplare dau peste o postare pe Facebook în care erau f. multe comentarii negative, referitoare la toate serviciile, și încă un lucru care m-a făcut să reacționez imediat și să anulez rezervarea, a fost că în luna mai la acest hotel a luat foc camera tehnică, de acolo problema cu clima și cu mirosul foarte urât de pe ventilație, ceea ce clar nu este ok, deloc ok mai ales să mergi și cu copil mic”, a scris alt român.

„Ne-am întors ieri de la Hotel Zenith. Amplasarea hotelului și mâncarea au fost foarte bune, însă, din păcate, lipsa aerului condiționat ne-a stricat toată vacanța. Am fost cazați la etajul 6, într-o cameră pe colț, unde erau foarte multe geamuri și care se încălzea extrem de tare. Temperatura din cameră ajungea la 31–32,5°C, ceea ce făcea aproape imposibil să stai în cameră, dar mai ales să dormi noaptea. Era efectiv ca într-o saună și nu puteai respira de căldură”, a povestit altcineva experiența.

Un termometru amplasta într-o camera de hotel care arată 32,5 grade
Un alt turist a postat poza cu termometrul care arăta peste 32 de grade Celsius în cameră, în lipsa aerului condiționat Sursa foto: Facebook/ Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria

„Acum 2 zile am venit și eu de acolo… mai pe scurt , hotelul este ca finisaje peste 4 stele, mâncarea foarte ok, diversificată, poziția hotelului la 30 m de plajă, personalul executiv foarte ok… în schimb personalul administrativ, niște jeguri, AC-ul nu merge din luna mai și eu m-am certat cu ei până au chemat jandarmii”, a confirmat altcineva.

Astfel, situația descrisă de familia de români nu este una singulară.

Ce pot face turiștii când hotelul nu oferă serviciile promise

În situații în care condițiile întâlnite la destinație diferă semnificativ de cele prezentate la rezervare, turiștii ar trebui să păstreze dovezi: fotografii, videoclipuri, conversații cu hotelul și documentele rezervării.

Dacă vacanța a fost cumpărată printr-o agenție, problema poate fi sesizată în scris operatorului turistic, solicitând remedierea situației sau o soluție alternativă.

În cazul de față, familia spune că a achitat 1.450 de euro pentru sejurul la hotelul de patru stele din Sunny Beach.

Bulgaria, alături de România, se află în topul celor mai bune destinații europene pentru vacanțe în familie.

Un turist care a cheltuit 1.800 de euro în vacanța de 7 zile la Olimp este, la rândul său, nemulțumit.

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