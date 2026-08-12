„Nu am văzut așa ceva de ani de zile. Totul a fost uscat. La porumb nu am mai recoltat nimic, a rămas doar tulpina uscată. Am investit mii de lei pe hectar în motorină, semințe și îngrășăminte. Dacă nu primim ajutor de la stat, intrăm direct în faliment. Mulți am făcut împrumuturi”, a declarat Constantin Oprea, fermier de cultură mare din Argeș.

Evaluările în teren au confirmat amploarea dezastrului agricol. Potrivit lui Eugen Dulică, directorul DAJ Argeș, „comisiile de evaluare au fost pe teren și au constatat dimensiunea dezastrului. Vorbim despre 4.908 hectare la porumb și 8.240 de hectare la floarea-soarelui. Toate aceste suprafețe au un grad de afectare ce depășește pragul critic de 30%. Am centralizat datele pentru ca fermierii să poată beneficia cât mai rapid de despăgubiri, pentru că situația financiară în teritoriu este extrem de tensionată”.

În total, peste 13.000 de hectare au fost verificate, iar pierderile uriașe au generat apeluri urgente către Ministerul Agriculturii pentru deblocarea fondurilor de urgență. Despăgubirile pentru secetă vor fi plătite prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până cel târziu la 31 decembrie 2026.

Legumele au nevoie de apă pentru a crește și a se dezvolta, ele însele având un conținut ridicat de apă, iar seceta este cu adevărat o provocare atunci când vine vorba de cultivarea legumelor. Totuși, există și soiuri de legume mai rezistente, dar și soluții care pot fi adoptate pentru ca legumele să reziste mai bine în condiții de secetă. Descoperă care sunt cele mai rezistente legume la secetă și cum se pot cultiva.

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