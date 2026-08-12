David Popovici, cu gândul la finala de miercuri

Finala probei de 100 m liber, una dintre cele mai așteptate competiții, va avea loc miercuri, 12 august, de la ora 19.52, și va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR Sport și liveTEXT pe GSP.ro. După semifinală, Popovici a vorbit despre cursa sa și despre planurile pentru finală.

„A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce îmi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele”, a declarat sportivul.

Timpul obținut de 46,72 secunde este cel mai rapid al acestui sezon și vine după o cursă în care Popovici a îmbunătățit performanța atât pe prima, cât și pe a doua porțiune: „Ambele au fost mai bune în seara asta, și primul, și al doilea cincizeci. A fost cu totul o cursă mai bună și mâine încerc să fie din nou cu totul o cursă mai bună, pe toate distanțele, toate segmentele”, a adăugat cvadruplul campion european.

Rivalul din finală: „Va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme”

În ceea ce privește finala, Popovici a identificat deja principalul său adversar: rusul Andrei Kornev, care a impresionat și el în competițiile anterioare. „El este cel care îmi va pune probleme în această probă. Acum au fost semifinalele, el a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine, la finală, va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme”, a declarat Popovici.

Cu toate acestea, tânărul sportiv rămâne concentrat: „Și-ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos, doar pentru că am înotat mult mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil, dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil”.

Popovici, despre echilibrul mental și motivația primită de la bunica sa

Abordarea mentală a fost un alt subiect abordat de Popovici, care a subliniat cât de important este să fie într-un spațiu mental bun înainte de competiții. Spre deosebire de Campionatele Mondiale din 2025, când mărturisește că a avut temeri, anul acesta s-a simțit mult mai bine. „Anul ăsta am fost mult mai OK, mult mai relaxat, mai liniștit, mai bine eu cu mine, pentru că din 2025 până acum am avut grijă să am grijă de mine. Clar, dubiile apar întotdeauna într-o mică măsură și Michael Phelps a avut niște dubii, dar cu siguranță sunt într-un spațiu mental mult, mult mai bun decât anul trecut”, a explicat sportivul pentru Gazeta Sporturilor.

Înainte de cursă, gândurile i-au zburat la bunica sa, care îl urmărește de acasă și i-a oferit un plus de motivație: „Fix înainte să încep acum proba m-am gândit la bunica mea, care se uită de acasă și mi-a luat cumva puterea de la ea. Deci o salut din nou pe calea asta și o iubesc”.

Adaptarea la bazinul din Saint-Denis

Înotătorul a dezvăluit și cum s-a pregătit pentru condițiile din bazinul de la Saint-Denis: „Două zile, două zile pe care le-am avut înainte. Cred că trebuie pur și simplu să ne obișnuim până și cu ce gust are apa, cu cât de adânc e bazinul, care sunt reperele de la 15, 25, 35 de metri, ce se vede când respiri, ce se vede când nu respiri. Ai nevoie de vreo 4 antrenamente pentru a te obișnui cu asta și cu toții din delegația României am avut parte de antrenamentele astea, că am venit mai devreme aici”.

De asemenea, Popovici a recunoscut că s-a simțit emoționat de susținerea publicului, mai ales când a văzut atât de multe steaguri românești în tribune: „Aproape că îmi dau un pic lacrimile știind că sunt unul dintre favoriți, dacă nu poate chiar îndrăznind să zic favoritul publicului. Bine, dacă concura un francez alături de mine, era o altă poveste și e normal. Dar fiind unul dintre favoriți și văzând și atât de multe steaguri din România, aproape că îmi dau un pic lacrimile”.

Cu o mentalitate pozitivă și o formă de excepție, David Popovici se pregătește să lupte pentru aurul european la proba de 100 de metri liber. Toate privirile sunt acum îndreptate către tânărul înotător care continuă să scrie istorie în sportul românesc.

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