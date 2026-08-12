Anunțul a fost făcut chiar de ea pe rețelele de socializare, unde le-a împărtășit urmăritorilor entuziasmul pentru această etapă din viața lor.

Emily Burghelea: „Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar”

Creatoare de conținut a subliniat că, atâta timp cât sunt împreună, conceptul de „acasă” se poate adapta oriunde în lume.

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„Pentru noi clar este luna schimbărilor! Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine, este momentul pentru un nou început, iar atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricăts!”, a transmis Emily Burghelea comunității sale online.

Drumul spre noua lor destinație nu a fost însă lipsit de emoții. „Ne-am dat cu avionul, practic. Cea mai grea aterizare ever. Am țopăit cu avionul în aer, practic”, a povestit vedeta imediat după ce au ajuns la sol în siguranță.

Emily Burghelea: „Suntem în Europa”

Inițial, influencerița nu a vrut să ofere detalii clare despre locul în care s-au stabilit și le-a lansat o provocare fanilor din mediul online, oferindu-le un mic indiciu: „Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”.

În secțiunea de comentarii a postării, comunitatea sa a lansat rapid o serie de ipoteze pentru a ghici noua adresă a familiei. Printre numeroasele presupuneri, un urmăritor s-a apropiat foarte mult de adevăr când a menționat opțiunea „Canaria”. Emily Burghelea i-a răspuns prompt că este „pe acolo”, lăsând să se înțeleagă clar că noua lor casă se află în Spania, cel mai probabil în însoritele Insule Canare.

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