Țara noastră apare pe locul 7 în top, alături de Grecia, Italia, Germania, Portugalia, Spania și Bulgaria. Selecția ia în calcul mai multe criterii, printre care posibilitatea de a merge la plajă, accesibilitatea destinației și activitățile disponibile pentru copii.

România, recomandată pentru vacanțele în familie

România este evidențiată în special pentru litoralul Mării Negre, dar și pentru posibilitatea de a combina o vacanță la mare cu excursii și activități în natură.

Printre principalele avantaje se numără și costurile. Potrivit informațiilor prezentate de HolidayCheck, cazarea, mâncarea și alte cheltuieli pot fi mai accesibile decât în destinații precum Grecia sau Italia. 

Pentru familiile care aleg litoralul românesc, Mamaia este una dintre stațiunile evidențiate în recomandare.

În august, temperaturile aerului sunt în general de 25… 26 de grade Celsius, iar apa Mării Negre ajunge la aproximativ 24… 25 de grade Celsius. Sunt estimate, în medie, patru zile ploioase în această perioadă. 

Ce pot face familiile în România

Vacanța în România nu trebuie să însemne doar plajă.

Pentru familiile care vor să combine zilele de litoral cu excursii, sunt recomandate mai multe zone ale țării.

Printre acestea se numără Bucureștiul, Delta Dunării și Munții Măcinului. Astfel, turiștii pot alterna timpul petrecut la mare cu vizitarea orașului sau cu activități în natură.

„Riviera Românească se mândrește cu plaje largi, uneori cu nisip fin, și stațiuni fermecătoare precum Mamaia”, spune platforma germană Holiday Check.

România este remarcată, alături de Bulgaria și destinația germană inclusă în clasament, și pentru posibilitatea de a organiza o vacanță cu un buget mai redus. 

Grecia, pe listă cu insula Corfu

Topul HolidayCheck pentru vacanțele în familie din august este:

  1. Grecia – Corfu
  2. Italia – Toscana
  3. Germania – Fischland-Darß-Zingst
  4. Portugalia – Algarve
  5. Spania – Catalonia
  6. Bulgaria – litoralul Mării Negre
  7. România – litoralul Mării Negre

Pe primul loc în topul HolidayCheck se află Grecia. În clasament este inclusă insula Corfu, unde temperaturile pot ajunge la 31… 33 de grade Celsius în această perioadă. 

Corfu este astfel o opțiune pentru familiile care caută o vacanță de vară axată în primul rând pe mare și plajă. Printre avantajele menționate se numără plajele cu intrare lină în apă, potrivite pentru cei mici, dar și posibilitatea unor excursii cu barca.

O stradă din Corfu cu rerstaurante și mulți clienți la mese.
Imagine cu caracter ilustrativ: Stradă din Corfu, cu restaurante. Sursa foto: Shutterstock

Familiile pot vizita și orașul vechi Corfu sau pot alege trasee și alte activități în aer liber.

Italia, reprezentată de Toscana

Italia apare în clasament prin Toscana, care ocupă locul al doilea. Regiunea italiană este recomandată familiilor care vor o vacanță la mare, dar nu vor să renunțe la obiective culturale și activități în natură.

Coasta Toscanei are plaje și golfuri potrivite pentru familii, iar excursiile la Florența pot completa vacanța.

Pienza, Siena, Italia - Mai 01 2025: drum rural căptușit cu chiparoși care duce la o fermă în dealurile verzi rulante din Val d'Orcia, Toscana la apus
Toscana. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

O altă variantă este Parcul Natural Maremma, unde familiile pot face drumeții și pot explora natura. În august, temperaturile ajung la 28… 32 de grade Celsius, iar apa are aproximativ 25 de grade Celsius.

Germania, o variantă pentru bugete mai reduse

Pe poziția a treia se află Fischland-Darß-Zingst, regiune de coastă din Germania, la Marea Baltică.

Plajele largi cu nisip fin și zonele cu intrare lină în apă sunt considerate potrivite pentru familiile cu copii.

Dincolo de plajă, turiștii pot alege trasee de ciclism și drumeții în Parcul Național Laguna Pomerania de Vest.

În localități precum Prerow și Zingst există locuri de joacă, terenuri de minigolf, muzee și activități pentru copii.

Un avantaj este și posibilitatea de a găsi cazare mai ieftină dacă turiștii aleg zone situate ceva mai departe de plajă. 

În august, temperaturile sunt mai scăzute decât în sudul Europei, între 18 și 19 grade Celsius, iar apa are aproximativ 17 grade Celsius.

Portugalia, cu Algarve

Algarve ocupă locul al patrulea în top.

Regiunea portugheză este cunoscută pentru golfurile sale, plajele aurii și stațiunile potrivite pentru familii.

Copiii se pot bucura de apele mai puțin adânci, iar familiile pot face excursii cu barca pentru a observa delfinii sau pot explora traseele de pe coastă.

Carvoeiro, Algarve, Portugalia - 31 august 2023 - Plaja Vale de Centeanes, o plajă de nisip înconjurată de stânci în apropierea orașului de pe litoral Carvoeiro din regiunea de sud a Algarve, Portugalia.
Plaja Vale de Centeanes, din regiunea de sud a Algarve, Portugalia. Sursa foto: Shutterstock

Localități precum Lagos și Albufeira au restaurante, magazine și numeroase posibilități de petrecere a timpului liber.

În august, temperaturile ajung la 28… 30 de grade Celsius, iar apa mării are aproximativ 21 de grade Celsius.

Spania, reprezentată de Catalonia

Spania este prezentă în clasament prin Catalonia, care se află pe locul cinci.

Destinația este inclusă în top atât pentru vacanțele la plajă, cât și pentru experiențele culturale și cele în natură.

În august, temperaturile sunt cuprinse între 29 și 31 de grade Celsius, iar apa mării ajunge la aproximativ 26 de grade Celsius.

Pentru familiile care vor mai mult decât plajă, Catalonia oferă și numeroase obiective turistice și posibilități de explorare.

Bulgaria, alternativa apropiată de România

Litoralul Bulgariei ocupă locul al șaselea.

Este una dintre variantele apropiate de România pentru familiile care vor o vacanță la Marea Neagră.

Vedere aeriană a plajei mici din golful Bolata, de la Marea Neagră, în Bulgaria, lângă Varna
Golful Bolata, provincia Varna, Bulgaria. Sursa foto: Shutterstock

În august, temperaturile ajung la 27… 29 de grade Celsius, iar apa mării are între 25 și 26 de grade Celsius.

Bulgaria este evidențiată în clasament și pentru posibilitatea de a organiza o vacanță cu un buget mai redus.

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