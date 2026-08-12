Două victime erau deja moarte când au ajuns salvatorii

Pompierii au fost chemați să intervină după ce autoturismul în care se aflau cele cinci persoane a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au găsit cinci victime. Pentru două dintre persoane nu s-a mai putut face nimic. Acestea aveau leziuni incompatibile cu viața și au fost declarate decedate. Celelalte trei persoane aflate în autoturism au fost găsite inconștiente.

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, iar salvatorii au încercat să le salveze pe cele trei victime. În cele din urmă însă a fost declarat decesul tuturor celor cinci persoane, potrivit News.ro.

Accidentul s-a produs pe DN 61, în afara localității Corbii Mari

Tragedia a avut loc pe DN 61, în afara localității Corbii Mari, din județul Dâmbovița. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului și au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat identitatea sau vârstele celor cinci persoane care și-au pierdut viața. Nu a fost comunicată nici cauza exactă a accidentului. Ancheta polițiștilor urmează să stabilească ce s-a întâmplat înainte ca mașina să iasă de pe șosea.

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