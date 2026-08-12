Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că accidentul s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 56, în zona localității Uliești, din județul Dâmbovița, pe sensul de mers către Capitală.

„Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către București, valorile de trafic fiind ridicate. În zonă se formează coloane de autovehicule în ambele direcții”, a transmis Centrul Infotrafic, care mai precizează că se estimează reluarea circulației în jurul orei 12.00.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București transmite că autocamionul era încărcat cu produse alimentare

„Traficul se desfășoară dirijat de poliție pe c2, bandă de urgență”, potrivit DRDP București.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților din teren.

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