Cum tai corect plantele aromatice

Busuioc

Busuiocul trebuie tăiat întotdeauna deasupra unei ramificații cu frunze. De acolo vor apărea două frunze noi, care în câteva săptămâni se vor transforma în lăstari noi. Astfel, dintr-o singură tulpină de busuioc poate crește o plantă viguroasă și bogată. În schimb, este o greșeală să rupem mereu doar frunzele individuale de pe tulpini. Frunzele nu mai cresc în acel loc, iar planta moare în scurt timp.

Mentă

Menta ar trebui recoltată într-un mod similar busuiocului: întotdeauna deasupra unei ramificații cu frunze, astfel încât să poată apărea din nou doi lăstari. Acest lucru face planta mai bogată și mai viguroasă. Menta este însă mult mai rezistentă decât busuiocul. Pot fi recoltate și tulpini întregi, fără ca planta să moară. Datorită sistemului radicular puternic, din pământ apar mereu lăstari noi. În cazul mentei, este aproape imposibil să greșești la recoltare.

Pătrunjel

La fel ca în cazul mentei, și pătrunjelul poate fi recoltat prin tăierea unor tulpini întregi. Planta crește însă cel mai bine dacă tulpinile sunt tăiate chiar deasupra ramificațiilor cu frunze. Pentru un pătrunjel cât mai bogat, este recomandat să fie recoltat întotdeauna din exterior spre interior.

Rozmarin, cimbru și oregano

Rozmarinul, cimbrul și oregano sunt plante aromatice rezistente la iarnă și puțin pretențioase. Cel mai bine este să fie recoltate de sus în jos, prin tăierea vârfurilor lăstarilor. Astfel se împiedică lignificarea completă a tulpinilor, care ar putea duce la apariția unor zone goale. Pentru o creștere optimă, lăstarii trebuie tăiați întotdeauna chiar deasupra porțiunii lemnificate de la bază. În acest fel, o mare parte a lăstarului rămâne verde și proaspătă și poate crește din nou, iar planta își păstrează forma bogată. Dacă tai în partea lemnificată, pe acea porțiune nu mai poate crește nimic.

Salvie

Salvia are aceleași caracteristici ca rozmarinul, cimbrul și oregano: este rezistentă la iarnă și are tendința de a se lemnifica. De aceea, în mod ideal, și această plantă trebuie recoltată de sus în jos, întotdeauna deasupra porțiunii deja lemnificate. Dacă ai nevoie doar de câteva frunze, acestea pot fi rupte individual. Planta nu va avea de suferit.

Arpagic

Arpagicul nu se lemnifică, spre deosebire de rozmarin, cimbru, oregano și salvie, dar este la fel de rezistent la iarnă. În timpul iernii și primăverii se usucă și se îngălbenește în mare parte, însă primăvara își revine singur și începe să crească din nou. Este o plantă atât de puțin pretențioasă, încât nu contează foarte mult cum este tăiată sau recoltată. Tulpinile individuale cresc din nou, iar în același timp apar mereu lăstari noi din pământ.

Mărar

Mărarul este o plantă mai pretențioasă. Tăierea și recoltarea ar trebui făcute abia după ce lăstarii au ajuns la o înălțime de cel puțin 15 centimetri. Cel mai bine este să fie tăiate doar vârfurile mărarului. Tulpinile întregi pot fi recoltate atunci când planta urmează să fie uscată și păstrată. Dacă este tăiat prea mult, este posibil ca planta să nu mai crească bine.

Fiecare plantă are particularitățile sale, iar cunoașterea acestora poate face diferența între o grădină mediocră și una luxuriantă. Gudrun Ongania subliniază importanța abordării corecte: „Recoltarea responsabilă este cheia pentru a avea plante sănătoase și productivitate ridicată pe termen lung”.